大旱來時屏東因為有它用水無虞 潮州「地下水銀行」績效佳再擴建

以「地下水銀行」概念打造、兼具有分洪、治洪功能的屏東潮州地下水人工補注湖，第1期完工6年來，每年平均挹注地下含水層逾5500萬噸水源，在全國各地因乾旱陷入缺水危機時，屏東靠它民生供水無虞；由於1期計畫效果顯著，縣府最近再提第2期計畫送行政院審議，將增設1座沉澱池及3座補注湖，每年再挹注7400萬噸地下水補注量。

縣府水利處說，由於近年氣候狀況不如預期，於2020年及2022年的年降雨量嚴重不足，造成全國各地有缺水危機，屏東地區雖無嚴重缺水問題，地下水水位也下降不少，沿海地區地層下陷速度有明顯增加；面對極端氣候的不確定性，再次顯示地下水人工補注湖的必要性，因應今年5月底大雨造成林邊溪上游溪水量增加，隨即啟動引水作業。引林邊溪水挹注後，會在湖區下滲到地下水層，每年平均挹注逾5000萬噸水源。

水利處說，大潮州補注湖不僅是國內僅有、也是東南亞最大型的人工湖補注地下水計畫，原理為於洪水期將林邊溪較大水源導引至人工湖，因具備入滲效果佳的地質條件，可補注至地下含水層，補注效益為可涵養屏東縣使用率較高的地下水資源、提高部分區域地下水位、減緩地層下陷與海水入侵、防止地下水鹽化；另為提高水資源運用效益，前年6月於下游的新埤鄉建功地區開發每日1萬噸伏流水源，供公共用水用途。