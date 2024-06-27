金門樂齡卡AI加持試辦有成 建立敬老預警照護機制

一卡通公司攜手金門縣政府於今年2月推出的「金門樂齡卡」試辦有成，截至5月底地區申辦量已達3436張，今天上午舉辦「一卡通敬老預警照護機制」執行成果發表會，業者表示，為鼓勵長者多出外走走，都會持續規劃專屬優惠活動，鼓勵長者乘車、消費，達到贈獎次數，即以簡訊通知兌換回饋儲值金。

據了解，iPASS一卡通儲值卡累積發卡數超過4470萬張，是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大場景的支付工具。一卡通持續運用數據賦能，透過數據協助金門縣政府進行數位治理，推出敬老預警照護機制，運用數據分析長者生活習慣，進而預測警示與關懷通知。

一卡通公司副總經理闕大順表示，目前一卡通金門樂齡卡，已經發出4300多位長者參與，有提供一些長者優惠活動，以呼應敬老預警照顧機制，希望促進長者健康，因此該公司在金門布建400多個支付點，鼓勵長者多出外走走，多活動。

闕大順也說，他們發現金門地區有高達8成長輩，每月都會完成任務「最捧場」，這項機制要感謝數發部的支持，透過數位方式幫助地方政府能夠縮短數位自理，促進長者健康機制，延緩長者需要長趙的時間，感謝縣府、商圈協會等單位的支持。

金門縣銀髮族協會理事長王添泉在致詞時表示，感謝數發部關愛眼神照顧到金門，也感謝縣政府，尤其是陳縣長禮運大同篇顧老要顧幼的加持，大家共同來努力，讓陳縣長的理念實現，銀髮族有榮幸參與這項活動，目前有4300多位，原本在鄉鎮公所辦理申請，後續工作委由銀髮族協會接替，協會也不辱使命，第一期完成1600多份，第二期完成400多份，共2000多份，目前還在持續當中，希望大家告訴大家，號召更多銀髮族夥伴一起來辦。