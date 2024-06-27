金門樂齡卡AI加持試辦有成 建立敬老預警照護機制
一卡通公司攜手金門縣政府於今年2月推出的「金門樂齡卡」試辦有成，截至5月底地區申辦量已達3436張，今天上午舉辦「一卡通敬老預警照護機制」執行成果發表會，業者表示，為鼓勵長者多出外走走，都會持續規劃專屬優惠活動，鼓勵長者乘車、消費，達到贈獎次數，即以簡訊通知兌換回饋儲值金。
據了解，iPASS一卡通儲值卡累積發卡數超過4470萬張，是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大場景的支付工具。一卡通持續運用數據賦能，透過數據協助金門縣政府進行數位治理，推出敬老預警照護機制，運用數據分析長者生活習慣，進而預測警示與關懷通知。
一卡通公司副總經理闕大順表示，目前一卡通金門樂齡卡，已經發出4300多位長者參與，有提供一些長者優惠活動，以呼應敬老預警照顧機制，希望促進長者健康，因此該公司在金門布建400多個支付點，鼓勵長者多出外走走，多活動。
闕大順也說，他們發現金門地區有高達8成長輩，每月都會完成任務「最捧場」，這項機制要感謝數發部的支持，透過數位方式幫助地方政府能夠縮短數位自理，促進長者健康機制，延緩長者需要長趙的時間，感謝縣府、商圈協會等單位的支持。
金門縣銀髮族協會理事長王添泉在致詞時表示，感謝數發部關愛眼神照顧到金門，也感謝縣政府，尤其是陳縣長禮運大同篇顧老要顧幼的加持，大家共同來努力，讓陳縣長的理念實現，銀髮族有榮幸參與這項活動，目前有4300多位，原本在鄉鎮公所辦理申請，後續工作委由銀髮族協會接替，協會也不辱使命，第一期完成1600多份，第二期完成400多份，共2000多份，目前還在持續當中，希望大家告訴大家，號召更多銀髮族夥伴一起來辦。
縣府也表示，長者只要搭乘金門縣公車至指定超商與全聯福利中心消費或參加指定活動，每月達3趟即可獲得100元儲值金回饋，本優惠將持續擴大回饋至12月底，統計目前獲得回饋金的參與人次已達到4347人次。希望透過「金門樂齡卡」建立敬老預警照護機制，透過AI蒐集分析數據，協助判定長者生活慣性是否出現異狀，及早示警，為金門長者打造更加幸福、健康的人生。
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