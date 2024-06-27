天熱想消暑！民眾怨冰水池變溫水 屏東市國民運動中心曝原因：避開1時段

屏東市國民運動中心游泳池附設冷水療法的冰水池，有會員民眾向本報投訴冰水池溫度標示10至15度，溫度計卻常顯示超過15度，有時甚至到近20度，質疑管控不佳，未顧及繳費會員權益；國民運動中心說明，機器設定15度以下，因夏天常溫升高，加上多人浸泡、離去時會帶走水，都會造成水溫升高，請民眾避開尖峰多人時段。

南部天氣高溫最近達到35度，人不是往冷氣房就是到游泳池消暑，有會員民眾投訴屏東市國民運動中心的冰水池，中心標榜冷水浸泡療法可藉由冷水浸泡來加速呼吸、心率激增，讓心管收縮達到身心放鬆效果，但告示牌標示10至15度，但溫度計卻顯示超過15度，有時甚至近20度，質疑製冰機有問題，向中心反映後也沒有改善，每年夏天都發生。

國民運動中心說明，冰水池的水溫是由設備控制，每半年都有廠商定期保養，每天上午6時開館前的2小時，就先啟動，水溫設定在10至15度之間，夏天之所以常會超過15度，原因包括夏日白天常溫高、多人同時浸泡體熱面積大、離去時人體會帶走部分泳水，加上近來天氣熱，人的體感溫度較高，所以才覺得水不夠冰，建議可避開人多時段。