火星人布魯諾高雄開唱 曾俊傑籲妥適規劃行銷

美國歌手「火星人布魯諾」（Bruno Mars）將於9月8日登上高雄國家體育場開唱，引起歌迷矚目。高雄市副議長曾俊傑今天要求市府妥適規劃下半年所有演唱會經濟行銷案，好好衝一波榮景。

高市府發言人周璟瑜表示，感謝曾俊傑的關心，市府會跨局處合作提供服務與協助，做好交通疏運、環境清潔、規劃結合演唱會經濟行銷活動等，照顧好粉絲歌迷朋友，歡迎天團、巨星都來高雄。

「火星人布魯諾」（Bruno Mars）將於9月8日在高雄國家體育場開唱，這是火星人布魯諾首度在高雄開唱，讓許多網友直呼驚喜，購票情形相當踴躍。

曾俊傑今天透過新聞稿表示，最近請託演唱會搶票的服務案件，可說是一件接一件，但售票太熱烈，一票難求，預計開唱當天盛況可期，市府要做萬全準備。

曾俊傑表示，高雄下半年的演唱會活動一場接一場，國內外音樂演唱會紛紛「相中」高雄，高雄已成為亞洲地區演唱會首選城市。藉由「火星人布魯諾」演唱會，希望市府做好完整規劃，讓演唱會不只是演唱會，還要為高雄打開世界的門窗。

曾俊傑說，演唱會涉及層面廣泛，蘊涵著城市的生活與文化，市府相關局處要總動員，包辦食衣住行育樂所有消費，做好迎接國際大型演唱會的準備。全體市民也要拿出最大熱情，展現高雄風度，迎接來自各地粉絲。