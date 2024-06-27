TTXC台灣文化科技大會 10月高雄登場

「2024 TTXC台灣文化科技大會」10月12日至27日在高雄駁二登場，將揭露文化科技最新發展趨勢，主視覺今天亮相，宣告今年延續AI熱潮，以「遊戲Game」為主題，聚焦遊戲娛樂、虛擬偶像及科技藝術。

此展由文化部、高雄市政府聯手策劃，整合高雄獨有的亞洲最大XR影展、高雄電影節、Takao Rock打狗祭，橫跨展演、影視、音樂、科技及產業等面向，讓民眾透過觀展互動、音樂影像、論壇交流，迎接文化科技。

文化部長李遠表示，台灣位處全球半導體供應鏈的中心，隨著科技產業蓬勃發展，越來越多文化工作者結合AI及XR技術，開創藝術的表現方式，影視音更是巧妙運用趨勢科技創作的絕佳舞台。

李遠指出，今年以更貼近大眾的主題展覽、論壇和周邊活動，除了文策院將共同參與，並結合跨部會、地方政府及民間企業，建立產業界與文化圈的共創平台，展現文化與科技深度融合的成果，期待這場盛會激發更多創意火花，將台灣的文化科技實力再次推向國際。

高雄市長陳其邁表示，「TTXC台灣文化科技大會」再度落腳高雄，不只是看重科技產業加碼投資高雄的地緣優勢，同時整合具指標性的文化活動，其中「XR DREAMLAND」影展每年聚集全球最頂尖的虛擬實境作品，是亞洲最大的沉浸式影像大展，充分發揮高雄在XR技術應用與科技產業的領航能力。

高雄市文化局新聞稿指出，今年TTXC由「洋蔥設計」打造專屬視覺識別，呼應大會主題「遊戲」精神，將展演內容符碼化，靈活組合系列ICON圖標，讓科技概念跨越文字及語言，更以FUTURE AT PLAY為題，邀請大家按下PLAY鍵，盡情暢玩在文化與科技交織的全新境界。

此外，Takao Rock打狗祭將於10月11日至13日登場，作為「2024 TTXC台灣文化科技大會」打頭陣的活動，今年演出規模將更勝以往，預計有6大主題舞台與3座合作舞台，邀請超過60組國內外的創作歌手、樂團開唱。早鳥獨家「單人3日套票」將在7月8日中午12時於OPENTIX正式開賣，限定優惠600組。