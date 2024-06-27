空品改善全國考核屏東連4年特優 周春米：再導入科技執法精準治理

屏東縣空氣品質逾8成受境外汙染物影響，今年連續4年獲得環境部「空品維護與噪音管制績效考核」特優；縣長周春米說，持續推動各項汙染管制手段外，還提出創新管制策略，屏東縣在去年的空品不良率（AQI＞100）達歷年最低，並連續2年無PM2.5紅害事件日，未來將再導入科技執法，朝向精準治理。

周春米說，為持續改善縣內空氣品質，環保局今年度擬訂導入科技執法的「第2期空氣汙染防制計畫（113-116年）」，改善空汙除縣府努力外，更需要民間環保志工的協助及企業善盡社會責任，依規定做好空汙防制工作，民眾可從日常生活做起，公私協力共同改善縣內空汙問題，打造屏東好空氣的優質希望城市。

縣府環保局長顏幸苑說，屏東縣空汙8成以上受境外汙染物影響，以滾動式檢討管制縣內各大汙染源措施，化製廠陳情數從前年75件降至去年10件，畜牧場異味管制納入夜鷹早鳥畜牧稽查行動，較3年前陳情件數下降44%；導入科技智能防汙，使營建工地及砂石場汙染排放大幅降低，餐飲業則持續擴大推動環保餐飲示範區，PM2.5平均濃度降至14.0 µg/m3，有效改善空氣品質。