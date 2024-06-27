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空品改善全國考核屏東連4年特優 周春米：再導入科技執法精準治理
屏東縣空氣品質逾8成受境外汙染物影響，今年連續4年獲得環境部「空品維護與噪音管制績效考核」特優；縣長周春米說，持續推動各項汙染管制手段外，還提出創新管制策略，屏東縣在去年的空品不良率（AQI＞100）達歷年最低，並連續2年無PM2.5紅害事件日，未來將再導入科技執法，朝向精準治理。
周春米說，為持續改善縣內空氣品質，環保局今年度擬訂導入科技執法的「第2期空氣汙染防制計畫（113-116年）」，改善空汙除縣府努力外，更需要民間環保志工的協助及企業善盡社會責任，依規定做好空汙防制工作，民眾可從日常生活做起，公私協力共同改善縣內空汙問題，打造屏東好空氣的優質希望城市。
縣府環保局長顏幸苑說，屏東縣空汙8成以上受境外汙染物影響，以滾動式檢討管制縣內各大汙染源措施，化製廠陳情數從前年75件降至去年10件，畜牧場異味管制納入夜鷹早鳥畜牧稽查行動，較3年前陳情件數下降44%；導入科技智能防汙，使營建工地及砂石場汙染排放大幅降低，餐飲業則持續擴大推動環保餐飲示範區，PM2.5平均濃度降至14.0 µg/m3，有效改善空氣品質。
她說，近年推動創新管制政策，去年以開運金幣取代紙錢焚燒「以金代金」政策，改善民俗汙染，在縣內特色汙染部分，與台積電、農糧署合作提案「千分之四的美麗─轉廢化肥護林土、微生循環增碳匯」，以農業木資材及民生廚餘混合轉化為有機肥料，獲去年總統盃黑客松卓越團隊獎，創新農業碎木作為抑制揚塵工法，經查碎木在抑制揚塵及抵抗洪水沖刷能力上，相較其他工法抑制效果更佳，在創新管制推動下，都有改善成效。
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