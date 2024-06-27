為失能者和照顧家人分憂解勞 屏東縣家庭托顧服務擴及37處

家庭托顧服務是長照服務模式之一，失能者可就近送至家庭托顧服務員住所接受照顧，屏東縣政府自長照2.0開辦以來已有37處，逾半在原鄉部落；縣府長期照護處說，家托服務員於自家提供半日或全日型照顧，同時段最多照顧4人，提供身體照顧、日常生活照顧、備餐及協助沐浴等服務，為失能者和照顧家人分憂解勞，更讓家人獲得「喘息」時間。

家庭托顧服務不限對失能長者照顧，也延伸至需協助的身心障礙者。一名50歲重度智能障礙女子，與7旬父親同住，因車禍傷口無法自行沐浴且需輪椅代步，家托員聯繫照顧管理專員評估，除增加沐浴服務，並連結治療師資源協助生活復能，在家庭托顧服務員和父親照料和復能動作訓練已可自行步行，看見家托員耐心陪伴和專業照顧，年邁父親露出久違的笑容。

另名受家托服務的阿嬤，曾因食慾不振、噁心及全身無力住院治療，出院後，體力大不如前，上下床、洗澡、穿脫衣服等日常活動都需協助，甚至需要鼻胃管進食，但請不起專業看護，家托員評估後，為阿嬤量身制定健康操、手足腳踏器運動和咀嚼吞嚥練習的照顧計畫，經家托員近10個月持之以恆的努力練習下，阿嬤已經能自行上下床，自在的享受餐桌上的飯菜香。

原在醫院重症病房任護理師的吳姓原住民家托員，受母親提前退休照顧失智症外婆影響，憑藉超過10年護理經驗在部落自家設立托顧家庭，讓長輩在熟悉的環境中獲得照顧，她照顧首位對象是糖尿病截肢的婦人，白天家人都外出工作，家人每天花5分鐘送到家托站，得知婦人年輕時是咖啡農，特意準備咖啡苗重新體驗種植樂趣，還教導藤編及毛線編織，不僅讓家人得到喘息，更重拾生活樂趣。

縣府長期照護處說，長照家庭托顧服務和日間照護站相輔相成，家托可補足日照站遠距的不足，不僅提升失能長者及身心障礙者的生活品質，在原鄉部落更促成文化的交流傳承，為在地長者和家庭就近提供全方位的關懷和支持，有需求的民眾可洽1966。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線