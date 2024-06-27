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高捷岡山車站將通車 年底前沿途再增840公尺隔音牆降噪

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄捷運岡山車站除目前已完成設置的隔音牆，將再新設隔音牆總長約840公尺，降低日後營運階段行車噪音對民眾生活影響。圖／高雄捷運局提供
高雄捷運岡山車站除目前已完成設置的隔音牆，將再新設隔音牆總長約840公尺，降低日後營運階段行車噪音對民眾生活影響。圖／高雄捷運局提供

高雄捷運岡山車站已在6月15日通過交通部履勘，將在6月底通車試營運，但當地民眾反映，捷運高架軌道進入岡山市區後緊鄰民宅，列車行經的噪音已影響生活。高市府捷運工程局說，除目前已完成設置的隔音牆，將再新設隔音牆總長約840公尺，降低日後營運階段行車噪音對民眾生活影響。

捷運局說，捷運岡山站細部設計單位依據環境影響說明書的承諾事項，擬定「噪音及振動防制計畫」執行，經評估岡山車站沿線在營運時噪音與震動，針對噪音敏感點路段，目前已經完成設置隔音牆共計290公尺，經專業單位檢測均能音量，符合環境部相關道路環境音量標準。

捷運局表示，有關岡山市區民眾關心捷運行駛噪音疑慮，捷運局已在5月23、24日透過在地里長協助，由海洋大學教授許榮均團隊進入民房高樓，在高架軌道處進行音量監測，據以評估隔音牆型式。

捷運局說，除目前已完成設置的隔音牆,岡山車站通車進入岡山市區的河堤路二段以北，將再新設隔音牆總長約840公尺，以降低日後營運階段行車噪音對民眾生活影響。待評估隔音牆型式後，將進行後續規劃設計與施工作業。

捷運局預計先在6月28日夜間進場拆除既有隔音牆上部PC板更換為金屬吸音鈑，希望住戶包含施工產生的噪音，請住戶包涵。未來將採列車收班後凌晨0至4時夜間施工方式進行，不影響捷運正常營運，新設隔音牆預計今年年底前完成。

噪音 岡山 高雄捷運

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