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檸檬估減產5成 早收卻價崩跌

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
去年受小犬颱風侵襲影響，屏北地區檸檬枝條受創，最近提早搶收的檸檬量少理應價揚，產地價卻從去年同期每台斤20元跌至8元。圖／民眾提供
去年受小犬颱風侵襲影響，屏北地區檸檬枝條受創，最近提早搶收的檸檬量少理應價揚，產地價卻從去年同期每台斤20元跌至8元。圖／民眾提供

屏縣檸檬產量約占全台7成，去年受小犬颱風影響，屏北地區檸檬枝條受創，今年出現延遲性農損導致減產，7月起進入盛產期，提早搶收的檸檬量少理應價格上揚，產地價卻從去年同期每台斤20元跌至8元，縣議員陳明達昨天質詢時要求查明有無人為操作；屏縣府農業處長鄭永裕說，低價是因早收的品質差，需求少，進入產季後可望回穩。

屏東九如鄉農會總幹事龔泰文說，去年10月小犬颱風來襲，產期尾聲的檸檬枝條受強風損傷，致今年開花少，產量預估減半。上月中旬產地價格每台斤約10多元，去年此時每台斤約20元，最近狂跌到8元，果農叫苦，農會決定下月中旬起每台斤12元保價收購。

「價格跌得太離譜。」縣議員陳明達表示，屏北檸檬預期減產5成，應該量少價好才對，九如鄉產地價竟意外崩跌，農會雖然啟動保價收購機制，縣府仍要查明是否人為操作。而且既是颱風造成延遲性災害，政府應該納入天災救助，減少果農損失。

農業處長鄭永裕解釋，這次主要是早收的品質不穩、外銷不順暢，市場需求少，尚無人為操控的證據。

農糧署副署長姚志旺指提早採收的檸檬熟度低、果實偏小、榨汁率差，請農民勿再搶收。

鄭永裕說，縣府已規畫加工補貼和獎勵外銷，至於天災救助辦法需在發生4個月內完成，現已過了法定期限，但會和保險公司洽談保險補償機制。

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