贊助原鄉體育發展 高市原民會主委阿布斯：讓選手無後顧之憂

為推動台灣體育環境健全發展，中華民國彩券經銷商權益聯合協進會今年啟動「支持台灣青少年運動計畫」，支持青少年及原民偏鄉體育發展。提供高雄優秀原民學生運動員獎勵金，總金額達到60萬元，今天在高雄市原住民故事館舉辦贊助捐贈儀式，將基金捐贈給高雄市三所原民國中，希望拋磚引玉，讓更多人關心體育，共同推動台灣體育發展。

贊助捐贈儀式上，茂林國中校長王耀英，桃源國中校長陳世明、那瑪夏國中校長楊振明親自帶著在全中運表現突出的得牌學生出席儀式，而高雄市原民會主委阿布斯、高雄市教育局長吳立森、原民區市議員陳幸富、高忠德等多位議員、及三個原區區公所，也都參與捐贈儀式，感謝協進會對高雄原鄉體育的支持。