快訊

日本一瓶難求！全聯新賣1飲料 釣出一票人喊讚：效果不錯

王柏傑「開她車酒駕」…謝欣穎受男友牽連首露面 還原情況：當天真的沒喝

卓榮泰核定2人事案！沈有忠任陸委會副主委、陳進廣掌退輔會副主委

贊助原鄉體育發展 高市原民會主委阿布斯：讓選手無後顧之憂

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
中華民國彩券經銷商權益聯合協進會提供高雄優秀原民學生運動員獎勵金，總金額達到 60 萬元，今天舉辦捐贈儀式，希望拋磚引玉，讓更多人關心體育，共同推動台灣體育發展。圖／高市原民會提供
中華民國彩券經銷商權益聯合協進會提供高雄優秀原民學生運動員獎勵金，總金額達到 60 萬元，今天舉辦捐贈儀式，希望拋磚引玉，讓更多人關心體育，共同推動台灣體育發展。圖／高市原民會提供

為推動台灣體育環境健全發展，中華民國彩券經銷商權益聯合協進會今年啟動「支持台灣青少年運動計畫」，支持青少年及原民偏鄉體育發展。提供高雄優秀原民學生運動員獎勵金，總金額達到60萬元，今天在高雄市原住民故事館舉辦贊助捐贈儀式，將基金捐贈給高雄市三所原民國中，希望拋磚引玉，讓更多人關心體育，共同推動台灣體育發展。

贊助捐贈儀式上，茂林國中校長王耀英，桃源國中校長陳世明、那瑪夏國中校長楊振明親自帶著在全中運表現突出的得牌學生出席儀式，而高雄市原民會主委阿布斯、高雄市教育局長吳立森、原民區市議員陳幸富、高忠德等多位議員、及三個原區區公所，也都參與捐贈儀式，感謝協進會對高雄原鄉體育的支持。

高雄市原民會主委阿布斯表示，感謝運彩協進會以實際行動參與各項原民運動賽事，明年全國原住民運動會在高雄，也希望社會各界持續關注原 民體育，多多支持原鄉體育發展，讓選手可以無後顧之憂，在比賽場上發光發熱。

中華民國彩券經銷商權益聯合協進會提供高雄優秀原民學生運動員獎勵金，總金額達到 60 萬元，今天舉辦捐贈儀式，高市原民會主委阿布斯感謝支持原鄉發展。圖／高市原民會提供
中華民國彩券經銷商權益聯合協進會提供高雄優秀原民學生運動員獎勵金，總金額達到 60 萬元，今天舉辦捐贈儀式，高市原民會主委阿布斯感謝支持原鄉發展。圖／高市原民會提供

運動 體育 高雄市

延伸閱讀

民進黨高市黨部啟動2大服務：不分顏色做全民好朋友

高金素梅：「禁伐補償」政院不提覆議　以「3+3方案」因應

禁伐補償條例覆議明天翻牌 高金素梅揭民進黨盤算

原民會憂禁伐補償金排擠資源 立委：就看政治的決定

相關新聞

大熱天不怕曬黑！高雄驚見「藏鏡人」全副武裝上班 大批網笑歪：哪買的

台灣天氣相當炎熱，各縣市接連飆出高溫，高雄旗津區26日更出現39.8度的極端酷熱情形...

工人熱爆！高雄查5工地未做熱傷害預防 議員籲加強宣傳

衛福部統計截至23日，國內已有413人因為熱傷害就醫，尤其戶外曝曬的工人更是高風險族群，中央去年6月頒布高氣溫戶外作業勞...

金門副縣長拜會陸委會主委邱垂正 盼儘速解決0214事件

為推展兩岸交流與爭取多元開放，金門副縣長李文良在6月中旬先是代表縣長陳福海參加「第16屆海峽論壇」，日前又赴台拜會大陸委...

心繫家鄉 馬來西亞僑領楊肅斌搭專機回金門慨捐1600萬

馬來西亞僑領丹斯里楊肅斌昨日搭私人飛機返回祖籍地金門，亮晶晶的「龐巴迪環球6000」私人專機，一度引起熱議，「是哪位大人...

夏日最Cool的中外冰品饗宴 屏東「涼夏祭」暑假永福路泌涼登場

屏東縣政府延續去年最Cool冰品饗宴，7月6至7日、13至14日一連兩個周末下午3時至晚上9時，在屏東市永福路舉辦第2屆...

天氣炎熱！高雄鳳山溪8天撈3.1噸死魚 今起補注灌溉水改善水質

高雄市鳳山溪近期水色呈現黑色，同時有大量魚類死亡，引起地方民眾議論。水利局今天表示，經調查是因為近期降雨量少，加上夏季高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。