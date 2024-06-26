工人熱爆！高雄查5工地未做熱傷害預防 議員籲加強宣傳

衛福部統計截至23日，國內已有413人因為熱傷害就醫，尤其戶外曝曬的工人更是高風險族群，中央去年6月頒布高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引，要求工地雇主針對當地熱危害風險等級，做相對應預防措施如降溫、給水、遮陽設備等，高市勞工局今年截至目前已檢查戶外作業高氣溫熱危害預防共264場次，有5場次違規，議員呼籲應加強宣導熱危害風險等級、提高稽查頻率。

有網站計算全台縣市每年平均超過30℃以上天數，台南市以186天居全國第一，等於全年有一半時間超過30度，高雄174天排名第二，高雄美濃上周更出現37.5度全台最高溫紀錄，各地頻傳熱傷害事件，尤其男性熱傷害比例逐年增加，勞動部職安署為此在去年6月頒布高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引。

根據高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網，熱危害風險等級共4級，南部地區近日多屬第3級危險等級，勞工雇主應採取相對應危害預防及管理措施，包括降低暴露溫度、設置簡易遮陽裝置、使用風扇或灑水、提供適當休息場所、提供充足飲用水、調整作業時間、提供個人防護具和緊急醫療通報教育訓練等。

議員黃彥毓表示，夏季月均溫不斷創新高，非人為職業災害頻傳，勞動部成立高氣溫作業危害防制專區於2021年開始提供宣傳資料，但尚有許多勞工不清楚熱傷害等級和預防措施，高雄勞工局透過檢查來宣傳的成效有限，希望市府在市政會議時加強討論如何增加誘因讓雇主主動配合相關政策，降低熱傷害帶來的職業傷害。

高市勞工局今年查核各區高氣溫戶外作業危害預防作業查已264場次、通知改善5場次，原因有未提供勞工健康檢查、教育訓練、避暑休憩場所和飲用水；記者實際到營造作業現場，多數第一線勞工仍不知道熱危害預防行動資訊網，不了解如何查詢熱危害風險等級，就連現場勞安人員也說很少主動查詢，僅直接提供相關措施。

高市勞工局坦承「多數戶外勞工仍不了解戶外作業勞工熱危害預防指引內容」，因此勞檢處會針對營造業、碼頭裝卸作業、戶外樹木修剪、設備裝修作業等較易發生熱危害場所座加強檢查，也與工務局、水利局等機關合作，提供高氣溫作業相關法令、宣導品、手冊及熱危害風險等級資訊給各事業單位查詢，相關資訊也會分享各事業單位職業安全衛生業務成員群組，廣為提醒，目前已規劃舉辦16場高氣溫作業宣導，包括1至2場觀摩會。

雇主應採取熱傷害危害預防措施，包括降低暴露溫度、設置簡易遮陽裝置、使用風扇或灑水、提供適當休息場所、提供充足飲用水和緊急醫療通報教育訓練等。圖／翻攝自高雄市勞工局臉書