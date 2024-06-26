民進黨高市黨部啟動2大服務：不分顏色做全民好朋友

民進黨高市黨部主委黃文益今天宣布黨部7月將啟動律師諮詢服務、收受選民服務案件2大服務；黃文益說，政治工作應回歸協助民眾，市黨部服務不分顏色，「民進黨做全民好朋友」。

黃文益今天召開記者會，介紹市黨部將於7月正式啟動2大服務，一是由17名各背景專業律師於每週二、四提供預約諮詢服務；二是收受選民服務案件，並與黨籍民代共同處理市民所遇到的問題。

黃文益說，民眾多認為黨部是政治性團體，而非服務性團體，但他覺得這觀念須被徹底改變，因此率先「拋磚引玉」盼獲市民認同，也向全高雄市民喊話，市黨部服務不分顏色，「民進黨做全民好朋友」。

黃文益指出，不論是選民服務案或律師諮詢服務，都非常歡迎不分黨派民眾撥打「5552100」專線，7月起這支專線將由專業人員接聽，收受選民服務案件或進行法律諮詢服務安排。

黃文益說，目前1週安排2天法律諮詢時間，若民眾反應熱烈，未來也將提高法律諮詢供給量，讓更多民眾獲得專業法律服務；隨著新服務於7月上路，他希望未來「人民有困難」，能自動想到「民進黨協助」。

律師胡高誠說，這項服務是義務性質，也無車馬費及酬勞，自己非常開心能參與高雄市黨部公益律師團，服務社區、民眾與黨員；律師陳沛羲說，希望透過這次服務，除了讓民眾及時獲得協助，也能讓人民感受法律的公平正義。

至於2024年大選期間的民進黨宣傳車車禍爭議，黃文益說，他仍在協助雙方和解，並希望雙方在法律保障前提下獲得應有權益。