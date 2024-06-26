金門副縣長拜會陸委會主委邱垂正 盼儘速解決0214事件

為推展兩岸交流與爭取多元開放，金門副縣長李文良在6月中旬先是代表縣長陳福海參加「第16屆海峽論壇」，日前又赴台拜會大陸委員會主任委員邱垂正，表達期待儘速解決0214事件，開展兩岸交流與開放契機，並協助金門胡姓鄉親早日返回家鄉的想法。

邱垂正在會晤時對0214事件表示，該會尊重司法檢調結果，為展現誠意及解決問題，已多次表示願在司法調查結果公布前，針對慰問家屬等人道部分先行處理，並說明願在事件原因與責任歸屬釐清前，提前給予中國大陸家屬慰問金，以緩解家屬經濟壓力，以人道關懷為優先，必要時可請海基會從旁協助，也特別感謝金門縣政府給予行政支援與事務的協助。

李文良說明0214事件後顯見陸方目前對於開放陸客來金採保留態度，對於金門經濟、觀光產生極大影響，期待陸委會給予更多支持，而金門與廈門地緣相近，有關金廈大橋及通電等議題，縣府同步籌備相關先期作業及規劃，待中央政府支持及時機成熟再進一步推動；另也向陸委會爭取透過宗教、宗族、教育、體育及文化等議題的專案交流，增加金門的能見度，引進更多人流，最終開放陸客到金門旅遊，造福地方產業發展。

邱垂正也回復，陸委會就陸方以專案程序提報來金秉持開放態度，樂見兩岸採正常、健康、有序的交流，對於後續開放陸客到金門觀光持審慎但樂觀的態度，同時邱也強調，近期對於金門的無人機滋擾行為，希望能獲得對岸有關單位的積極約束，才能讓兩岸良性互動，更加平穩順利。