心繫家鄉 馬來西亞僑領楊肅斌搭專機回金門慨捐1600萬

馬來西亞僑領丹斯里楊肅斌昨日搭私人飛機返回祖籍地金門，亮晶晶的「龐巴迪環球6000」私人專機，一度引起熱議，「是哪位大人物來金門」，楊肅斌此行代表馬來西亞楊忠禮父子控股有限公司慨捐1600萬，包括捐贈楊清廉紀念館公益協會新台幣300萬元，與捐款新台幣300萬元給金門大學，做為金大急難救助及聘請海內外專家學者到校講學之經費；並委託金門大學另管理1000萬元定存，以孳息協助公益協會做為楊清廉紀念館館舍的水電、清掃及修繕維護費用。

楊肅斌是已故馬來西亞著名僑領丹斯里拿督斯里楊忠禮的長子，目前擔任馬來西亞楊忠禮集團主席，楊忠禮集團的事業涵蓋營建、能源、電信、水力、飯店等領域，版圖遍及歐美亞澳各洲。楊忠禮是祖籍金門湖美東堡、出生於馬來西亞的金門華僑第二代，一生熱愛祖籍，情繫金門，行有餘力，從不忘回饋桑梓，支持文教事業。

據了解，楊忠禮生前慎終追遠，為表孝思，在2007年獨資重建其父楊清廉幼年成長的金門故居，營造樓高三層的楊清廉紀念館，一樓設為緬懷楊忠禮先父「落番」創業始末與家族四柱人族譜之紀念館，二樓記敘楊忠禮家庭成員及企業發展經過，頂樓則供奉家族四柱先人牌位，做為春祀秋嘗的祖祠。

楊忠禮的遺孀潘斯里陳開蓉囑咐楊肅斌在昨日率其妹拿督楊淑敏及三子楊恭俊返回金門，捐款給由湖美東堡四柱家族成員所組成的楊清廉紀念館公益協會，捐款簽約儀式於昨日在金門大學陳開蓉會議廳舉行，與會人員除了楊肅斌的家人之外，還有楊清廉紀念館公益協會理事長楊水池及協會成員、金門大學校長陳建民及學校師長、馬來西亞興華中學校長蘇進存及學校師長、湖美楊氏宗親會前理事長楊誠玉及理事長楊肅勝，以及諸多親友。

此外，楊肅斌也在簽約儀式完成後致感謝詞，並宣布楊忠禮父子控股有限公司另外捐款新台幣200萬元給湖美楊氏宗親會做為位於湖美東堡的楊氏家廟年節祭拜之費用。同時，也另外捐款新台幣300萬元給金門大學做為急難救助及聘請海內外專家學者到校講學。