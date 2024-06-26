南島社大竹筏帆船闖黑潮往返綠島 勾勒南島語族智慧

台東南島社大發展協會透過「竹筏帆船跨越黑潮往返綠島計畫」，6月完成Torik Sanayasay號首航；成員今天在東管處阿美族民俗中心發表成果，分享復造帆船及航行歷程，勾勒出南島語族祖先乘風破浪智慧。

台東縣南島社區大學發展協會表示，竹筏帆船是台灣在世界航海文化代表，為南島語族環海、先民航渡常見工具，直至20世紀下半葉也未完全消失，而是演進為塑膠管筏搭配馬達，成為動力化漁筏。

為尋找南島語族海上遷徙足跡，協會自民國112年4月起在各界經費支持下，參考古籍文獻並經都歷部落頭目林學明（Masang）與耆老陳宜豐（Asan）指導，以傳統工法打造阿美族傳統竹筏帆船Torik Sanayasay號，同年7月22日在都歷部落pacefongan海灘舉行下海祭儀，但因颱風及海潮影響，未能順利航抵綠島。

團隊21日從台東縣大武鄉尚武漁港出海，完成「大武尚武漁港－綠島Sanayasay－成功新港漁港」首航，雖然過程中未能完全靠風力、海流與人力划槳抵達，但已能逐步勾勒5000~6000年前南島語族以自然材料及傳統工法，從東岸跨越黑潮往返綠島（Sanayasay）的智慧。

海洋委員會發布新聞稿指出，南島社區大學發展協會與Amis旮亙樂團合作製造竹筏帆船，重現傳統造筏與編帆技術，並親身操船實驗，精進帆船製作技藝與航海技能，讓傳統造船及航海知識擁有鮮活生命力，重現祖先乘風破浪歷史航路。