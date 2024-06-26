夏日最Cool的中外冰品饗宴 屏東「涼夏祭」暑假永福路泌涼登場

屏東縣政府延續去年最Cool冰品饗宴，7月6至7日、13至14日一連兩個周末下午3時至晚上9時，在屏東市永福路舉辦第2屆屏東「涼夏祭」，集結40間在地冰品店家，有傳統剉冰、綿密雪花冰、芋仔冰、叭噗冰淇淋、義式冰淇淋、新加坡手切冰，琳瑯滿目的冰品任你選，今年延續去年的大胃王呷冰大賽，還新增親子組並有歌手現場演出。

縣府交通旅遊處說，今年活動以「台味復古」為主題，邀民眾「Dress Code」，穿著復古元素，如花襯衫、旗袍、喇叭褲等於現場合影，打卡上傳FB或IG，出示畫面即可免費獲得1份紀念好禮，另即日起周末搭乘觀光公車506A的民眾，也可於屏東轉運站領取免費冰品兌換券，於活動日至現場服務台即可兌換。

交通旅遊處說，去年大受民眾熱烈回響的呷冰大賽，今年再度舉辦，喜愛吃冰的朋友千萬不能錯過，最短時間內吃完每碗達1.5公斤的超級綜合冰，將獲得5000元的獎金；今年新增親子呷冰大賽，邀請家長帶著小朋友來趣味吃冰，冠軍可獲獎金2000元。

為促進屏東在地觀光產業，這次活動結合屏東夜市、勝利星村以及永福路周邊店家，一同透過消費集章活動帶動周邊商圈產業熱絡， 於7月6日至7月14日前往上述商圈，於有張貼本次活動的合作店家消費集章，或於活動日至冰品饗宴中消費集章，集滿3個章即可至活動現場免費遊玩懷舊童玩區，