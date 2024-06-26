屏東涼夏祭推挑戰1.5公斤綜合冰 最快吃完獎金5千

屏東涼夏祭7月6日即將登場，有傳統剉冰、手切冰等40間在地冰品店家參與，並延續去年「呷冰大賽」，號召民眾挑戰重1.5公斤的超級綜合冰，最快吃完可獲新台幣5000元獎金。

屏東縣政府今天舉行第2屆「屏東涼夏祭」記者會。為迎接暑假到來，7月6日至7日、13日至14日下午3時至晚間9時，在屏東市永福路舉辦活動，延續去年「冰品饗宴」，邀請40間在地冰品店家參與活動，有傳統剉冰、綿密雪花冰、芋仔冰、叭噗冰淇淋、義式冰淇淋、新加坡手切冰等。

交通旅遊處指出，今年活動以「台味復古」為主題，邀請民眾穿著復古元素，如花襯衫、旗袍、喇叭褲等於現場合影，打卡上傳FB或IG，出示畫面即可免費獲得1份紀念好禮；今天起週末搭乘觀光公車506A的民眾，也可於屏東轉運站領取免費冰品兌換券，活動日至現場服務台即可兌換。

交通旅遊處表示，去年最受民眾熱烈迴響的「呷冰大賽」，今年再度舉辦，於最短時間內吃完每碗達1.5公斤的超級綜合冰，將獲得新台幣5000元的獎金；今年特別增加「親子呷冰大賽」，邀請家長帶著小朋友一起趣味吃冰，第1名即可獲獎金2000元。

縣府指出，為促進屏東在地觀光產業，活動結合屏東夜市、勝利星村及永福路周邊店家，一同透過消費集章活動帶動周邊商圈產業熱絡，於7月6日至14日前往商圈，於有張貼活動合作店家消費集章，或於活動日至「冰品饗宴」中消費集章，集滿3個章即可至活動現場免費遊玩懷舊童玩區。

活動也搭配歌手演出，有FEniX、Gail、邱軍、潤少、大成、超派團隊DJ Gina等多組歌手輪番上陣，還有親子同歡的演出節目，如YOYO家族、禮物盒劇團、貓頭鷹劇團、魔術秀、泡泡秀等。