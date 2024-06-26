天氣炎熱！高雄鳳山溪8天撈3.1噸死魚 今起補注灌溉水改善水質

高雄市鳳山溪近期水色呈現黑色，同時有大量魚類死亡，引起地方民眾議論。水利局今天表示，經調查是因為近期降雨量少，加上夏季高溫炎熱，水中有機物加速分解，使溶氧降低，才會導致魚群陸續死亡及水色較黑情形，水利局已協調農水署，從今早開始以灌溉水挹注鳳山溪改善水質。

水利局表示，鳳山溪沿線從本月18日陸續有魚群死亡，水利局派工加緊打撈河面的死魚，前幾天死亡的魚群主要集中在鳳東六街附近，昨天則在鳳山溪與前鎮河的交界地帶撈除910公斤浮屍，累計從18日到昨天，總共撈除3140公斤的死魚。

水利局說，造成魚群死亡的原因，是因為近期降雨量少，加上夏季高溫炎熱，水中溶氧降低；為了改善水質，已在鳳山溪上游山仔頂溝增設移動式抽水機，引山仔頂滯洪池水，挹注鳳山溪改善水質，並在今天協調農水署高雄區管理處，從今天早上開始在鳳山溪上游引坔埔灌溉排水放流進鳳山溪，預計放水3萬5000噸，增加鳳山溪河川流量。

水利局人員今天上午到現場勘查鳳山溪水質水量情形，發現鳳山溪基流量已明顯增加，水質水色已明顯改善，水利局將持續觀察鳳山溪水色水量變化情形，維護鳳山溪環境品質。