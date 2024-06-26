連日高溫鳳山溪水質不佳 市府協調補注灌溉水改善

高雄氣溫炎熱，鳳山溪近日水質不佳，加上高溫，導致水中有機物加速分解而溶氧降低，水色較黑及魚群死亡。市府水利局除派工打撈死魚，今天也協調將灌溉排水引入鳳山溪，增加河川流量。

鳳山溪近日水質不佳導致水色較黑及魚群死亡，高雄市水利局今天新聞稿指出，經查，主因是近期降雨量少，加上夏季高溫炎熱，水中有機物加速分解使溶氧降低，導致魚群死亡及水色較黑情形。

水利局表示，近日除派工加緊打撈河面死魚，並於鳳山溪上游山仔頂溝增設移動式抽水機，引山仔頂滯洪池水，挹注鳳山溪改善水質。

此外，今天也協調農水署高雄區管理處於鳳山溪上游引坔埔灌溉排水放流進鳳山溪，自26日起上午9時起，預計每日放水3萬5000噸，以增加鳳山溪河川流量。

水利局表示，今天上午現場勘查，鳳山溪基流量已明顯增加，水質水色已明顯改善，水利局將仍將持續觀察鳳山溪水色水量變化，以維鳳山溪環境品質。