快訊

每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

太陽花女王劉喬安驚爆罹淋巴癌末期 駁斥週刊爆料：只想做點事

7月財神不請自來！3生肖「財運爆發」好運不斷、想不富都難

連日高溫鳳山溪水質不佳 市府協調補注灌溉水改善

中央社／ 高雄26日電

高雄氣溫炎熱，鳳山溪近日水質不佳，加上高溫，導致水中有機物加速分解而溶氧降低，水色較黑及魚群死亡。市府水利局除派工打撈死魚，今天也協調將灌溉排水引入鳳山溪，增加河川流量

鳳山溪近日水質不佳導致水色較黑及魚群死亡，高雄市水利局今天新聞稿指出，經查，主因是近期降雨量少，加上夏季高溫炎熱，水中有機物加速分解使溶氧降低，導致魚群死亡及水色較黑情形。

水利局表示，近日除派工加緊打撈河面死魚，並於鳳山溪上游山仔頂溝增設移動式抽水機，引山仔頂滯洪池水，挹注鳳山溪改善水質。

此外，今天也協調農水署高雄區管理處於鳳山溪上游引坔埔灌溉排水放流進鳳山溪，自26日起上午9時起，預計每日放水3萬5000噸，以增加鳳山溪河川流量。

水利局表示，今天上午現場勘查，鳳山溪基流量已明顯增加，水質水色已明顯改善，水利局將仍將持續觀察鳳山溪水色水量變化，以維鳳山溪環境品質。

水利局 水質 流量

延伸閱讀

日居民血檢驗出致癌物！水質受PFAS汙染 全國1.2萬處緊急做自來水檢測

嘉義市北排水維新支線嚴重汙染 「黑龍江」改善工程將3度招標

天氣炎熱又有工廠排廢水 高雄鳳山溪5天撈起1570公斤魚屍

巴黎奧運／塞納河水質未達標成變數 法國隊取消下河訓練

相關新聞

高雄連鎖早餐店小籠包上都是蒼蠅 衛生局稽查多項缺失

有民眾爆料在高雄路竹區一家連鎖早餐店，發現小籠包上停留多隻蒼蠅，拍照存證並直呼「都沒食慾了！」。市府衛生局派員前往稽查，...

金門青年自建住宅政策7月1日公告 將讓售140筆公有地

金門縣政府今天表示，將於7月1日正式公告青年自建住宅政策，配合金門青年成家及安居落戶需求，專案讓售金沙、金湖及烈嶼土地，...

高雄大順路好塞！ 龍德東路7月通車可移轉28%車潮

為了完善環狀輕軌完工後周邊交通運輸系統，高雄市政府拓寬龍德新路，並新闢東延段「龍德東路」至民族一路，預計6月底完工，7月...

全台最大檸檬產地屏東早收價崩跌 議員要求查明有無人為操控

屏東縣檸檬產量占全台約七成，去年受小犬颱風侵襲影響，屏北地區檸檬枝條受創，今年出現延遲性農損導致減產，7至9月進入盛產期...

縣市推凍卵補助「高雄無進度」 陳其邁：健保統一補助才合理

女性結婚年齡增加、生育年齡上升，許多人選擇凍卵、留存健康卵子，但目前中央未訂定統一凍卵補助，許多地方政府先行上路，北市、...

高雄BOT停車場結合辦公室空間 台積電供應鏈廠商全租用

位於高雄捷運生態園區站旁的凹子底停五立體停車場（以下稱停五）25日舉行啟用典禮，停五是以促參法BOT方式，由政府提供停車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。