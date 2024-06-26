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金門青年自建住宅政策7月1日公告 將讓售140筆公有地

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天表示，將於7月1日正式公告青年自建住宅政策，逐步落實縣長陳福海的「老有所終，壯有所用，幼有所長」施政願景。圖／縣府提供
金門縣政府今天表示，將於7月1日正式公告青年自建住宅政策，逐步落實縣長陳福海的「老有所終，壯有所用，幼有所長」施政願景。圖／縣府提供

金門縣政府今天表示，將於7月1日正式公告青年自建住宅政策，配合金門青年成家及安居落戶需求，專案讓售金沙、金湖及烈嶼土地，供地區青年興建安居好宅，成就青年留在金門發展的動力和條件，逐步落實縣長陳福海的「老有所終，壯有所用，幼有所長」施政願景。

金門縣府通過多方協調爭取資源，推出多項措施，包括興建尚義段「金湖安居」社會住宅，以及專案讓售金沙、金湖及烈嶼的縣有土地以供青年興建住宅，這些政策不僅反映了陳福海對社會意見的重視，也實踐他對青年及全齡化社會照顧的承諾與決心。

陳福海表示，金門的「淺盤經濟」促使金門青年要白手起家、成家立業上有一定的難度，加上現在政治局勢的變化，金門的經濟發展面臨著挑戰。他再次回任縣長，希望至少能在縣府的有限資源之內，給予青年一個安心成家的環境，當擁有自己的一個房子，是培養青年承擔責任的開始，也是讓青年留在金門發展的動力和條件。

據了解，縣府在推動青年自建住宅政策上，設立了專門的工作小組，負責制定詳細的SOP，包括土地登記、申請審核、貸款協助等每一個環節都要明確掌握。還定期召開進度會議，檢視政策推行狀況，確保各項計畫按時完成。

為了解需求量及居住偏好，縣府去年12月25日起至今年2月29日辦理預告登記調查，總計有530份有效樣本，調查結果將作為新住宅政策的重要參考依據，調查結果，雖透天厝在建築物興建及土地購置的成本，明顯高於公寓，但多數民眾仍偏好透天厝。縣府表示，民眾傾向透天厝的理由，以產權單純、興建協調容易、掌握空間規劃設計且鄰里關係簡單為主；選擇公寓者，則多為考慮空間適中、經濟負擔能力及電梯環境。也有民眾表示，若無長輩協助，透天厝土地產權單一，後續通過銀行抵押貸款或建築融資的機會較大。

此次公告的土地讓售計畫，涵蓋金沙、金湖及烈嶼共140筆縣有土地，供地區青年依自身條件興建住宅，縣府採申請人簽署授權方式，委由縣府查調相關資料，提供一站式服務，減少民眾奔波。土地讓售將優先規劃連棟透天住宅單元，申請資格依優先順序開放，優先照顧本地成家且育有未成年子女的青年家庭。未參與預告登記的民眾或有調整需求者仍可提出申請，不影響正式申購權利。

金門縣政府將專案讓售金沙、金湖及烈嶼土地，供地區青年興建安居好宅，圖為縣長陳福海日前率隊會勘。圖／縣府提供
金門縣政府將專案讓售金沙、金湖及烈嶼土地，供地區青年興建安居好宅，圖為縣長陳福海日前率隊會勘。圖／縣府提供

透天厝 金門 青年

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