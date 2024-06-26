大熱天不怕曬黑！高雄驚見「藏鏡人」全副武裝上班 大批網笑歪：哪買的

台灣天氣相當炎熱，各縣市接連飆出高溫，高雄旗津區26日更出現39.8度的極端酷熱情形。近來一名高雄民眾經過內惟藝術中心，看到一名工作人員全身包緊緊掃地，頭頂還戴上超級炫的遮陽傘，整身防曬裝備超像一名從武俠劇走出來的「藏鏡人」，令目睹民眾笑翻直喊「超想衝出去問哪裡買」。

一名threads網友路過高雄內惟藝術中心時，看到一名工作人員全身包緊緊掃垃圾，頭頂還戴了超級巨大的「披風遮陽傘」，當微風吹起時，工作人員頭頂的遮陽披風也一起被掀開，意外效果感十足，目睹民眾看了很心動，想入手一個同款遮陽傘因應近期炎熱天氣，「高雄真的需要一人一個，超想衝出去問哪裡買」。

貼文曝光後掀起討論，網友紛紛留言，「超級無敵像藏鏡人」、「這好像一個布袋戲的造型喔」、「有這個，終於不用怕被熱到了」、「我認真想過要買一頂這個帽子，但是怕沒辦法帶出門就放棄了」。

近期南部天氣炎熱，奇美醫學中心急診醫學部主治醫師陳殿和表示，民眾出門除了要做好防曬外，每小時也要補充200至300毫升的水分，尤其是在室外工作的族群，像是建築營造工人、務農者等，若有體溫過高、頭暈、大量出汗、全身無力等情況熱傷害前兆，應趕緊先降溫再送醫。