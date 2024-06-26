2024西班牙國慶活動移師高雄 陳其邁：全力協辦

2024西班牙國慶活動10月將於高雄流行音樂中心舉辦，西班牙商務辦事處長Eduardo Euba今天到高雄邀請市長陳其邁出席。陳其邁說，市府將全力協辦國慶活動，也盼未來促進更多合作。

Eduardo Euba一行今天上午拜會陳其邁，親自邀請陳其邁出席2024西班牙國慶活動，期望與高雄分享道地的西班牙文化音樂演出及美食。

陳其邁表示，西班牙有悠久歷史及觀光資源，其美食也深獲南台灣民眾喜愛，而高雄不僅具有豐富的原住民族、客家文化特色，近年更致力推動數位及淨零轉型，也有完整半導體產業鏈，盼未來持續開拓雙方經貿、文化及觀光等領域合作。

陳其邁說，相信今年西班牙國慶活動一定相當精彩，期待激盪出更多文化交流成果，市府團隊也將全力協助國慶活動籌辦。而高雄港口城市的優勢，與西班牙海港城市也有深厚的合作潛力，盼未來也能逐步推展交流。

陳其邁指出，很榮幸且支持西班牙商務辦事處選擇將今年西班牙國慶活動移師至高雄舉辦，不僅讓西班牙音樂、藝術和美食走進熱情的港灣城市，更加深西班牙與高雄的友好關係。

Eduardo Euba提到西班牙建築師參與設計的高雄流行音樂中心，不僅是高雄知名地標，也能看見非常美麗的港灣景致，與台、西歷史淵源十分相符。

Eduardo Euba並感謝市府團隊提供建議與協助，高雄流行音樂中心是非常適合舉辦西班牙國慶的地點，因此今年將活動選擇在高雄舉辦。他並邀請陳其邁品味西班牙的音樂、美食等特色，並盼更多南台灣民眾認識西班牙文化。