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高雄連鎖早餐店小籠包上都是蒼蠅 衛生局稽查多項缺失

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄路竹區一家連鎖早餐店小籠包上停留多隻蒼蠅，衛生局派員前往稽查，發現多項缺失。圖／高雄市衛生局提供
高雄路竹區一家連鎖早餐店小籠包上停留多隻蒼蠅，衛生局派員前往稽查，發現多項缺失。圖／高雄市衛生局提供

有民眾爆料在高雄路竹區一家連鎖早餐店，發現小籠包上停留多隻蒼蠅，拍照存證並直呼「都沒食慾了！」。市府衛生局派員前往稽查，發現作業場所有蒼蠅、部分食材未妥適覆蓋等缺失，依食品安全衛生管理法飭令業者限期改善，複查未改善將處6萬元以上罰鍰。

據了解這家連鎖早餐店在高雄有一定的知名度，店內擺放多樣商品供消費者可買了直接帶走，都有用塑膠袋封住，唯獨擺在桌上的8籠小籠包完全沒遮蓋或封住，10多隻蒼蠅直接停在小籠包上，讓人看了食慾全無。

衛生局獲報後派員前往稽查，發現作業場所有蒼蠅、部分食材未妥適覆蓋、未妥善設置病媒阻隔設施及未離地放置、從業人員健康檢查報告未留存、未建立冰箱溫度記錄、抹布髒汙等缺失。

業者已自主暫停營業進行改善，衛生局依食品安全衛生管理法飭令業者限期6月27日前完成改善，倘經複查未改善將依規定處6萬元以上罰鍰。衛生局也呼籲業者應依食品良好衛生規範準則，落實食品安全衛生管理相關規定，維護食安與市民健康。

有民眾爆料在高雄路竹區一家連鎖早餐店，發現小籠包上停留多隻蒼蠅。圖／翻攝自記者爆料網
有民眾爆料在高雄路竹區一家連鎖早餐店，發現小籠包上停留多隻蒼蠅。圖／翻攝自記者爆料網
高雄路竹區一家連鎖早餐店小籠包上停留多隻蒼蠅，衛生局派員前往稽查，發現多項缺失。圖／高雄市衛生局提供
高雄路竹區一家連鎖早餐店小籠包上停留多隻蒼蠅，衛生局派員前往稽查，發現多項缺失。圖／高雄市衛生局提供

早餐店 蒼蠅 衛生局

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