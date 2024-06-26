高雄大順路好塞！ 龍德東路7月通車可移轉28%車潮

為了完善環狀輕軌完工後周邊交通運輸系統，高雄市政府拓寬龍德新路，並新闢東延段「龍德東路」至民族一路，預計6月底完工，7月通車。龍德東路長約350公尺，位於市府畫設的107期市地重劃區內，通車後預估能移轉大順路博愛至民族段28%車流量。

環狀輕軌完工後，為了紓緩大順路交通流量，市府進行4大配套工程，包括新德路南側道路開闢、自由橋改善工程、龍德新橋工程、龍德新路東延段開闢，龍德新橋及龍德東路長500公尺，完工後將成為大順一路替代道路，成為北高雄東西向交通新軸線。

其中龍德東路長約350公尺，寬約26公尺，雙向各設立1快車道及1混合車道、人行道，種植路樹為原生喬木光臘樹，人行道採PC刷毛鋪設。目前已完成區內箱涵、汙水、側溝、管線埋設、植栽及部分道路鋪面工程，正在施作人行步道及道路面層鋪設等作業，預計7月通車。

地政局表示，龍德東路串聯博愛、自由、民族等幹道，形成完整路網，預估可移轉大順路博愛至民族段28%車流量。另107期市地重劃區有3.76公頃，一併開發特商區、公園、停車場，有輕軌及未來的捷運紫線交會，交通便捷，前景可期。