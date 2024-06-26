傳台積電屏東設廠 屏縣府：沒有進一步明確訊息

媒體報導台積電有意前往屏東再蓋先進封裝廠，現已邁入找地階段。屏東縣政府今天回應，屏東已做好準備，但目前還沒有接獲進一步明確訊息。

屏東縣政府今天表示，團隊一直做好準備，在兼顧鄉親權益前提下，持續努力爭取半導體先進科技產業來屏東設廠，但目前還沒有接獲進一步的明確訊息。

「現在投資屏東正對時。」縣府指出，屏東適合高科技產業來投資的幾個原因包含屏東多河川，地下水豐沛，用水無虞；用電部分除了經濟部和台電全力配合外，屏東的綠電發展有利於產業未來在國際市場的綠電憑證。

至於用地部分，縣府強調，用地更是沒問題，已盤整縣內多處適合的用地可以選擇；另外，高科技人才則有縣內大學未來可以配合產業培育人才，國際中小學也從今年開始招生；生活機能方面，屏東從民生、醫療到文化休閒都非常完備。