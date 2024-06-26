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全台最大檸檬產地屏東早收價崩跌 議員要求查明有無人為操控

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
去年受小犬颱風侵襲影響，屏北地區檸檬枝條受創，最近提早搶收的檸檬量少理應價揚，產地價卻從去年同期每台斤20元跌至8元。圖／民眾提供
去年受小犬颱風侵襲影響，屏北地區檸檬枝條受創，最近提早搶收的檸檬量少理應價揚，產地價卻從去年同期每台斤20元跌至8元。圖／民眾提供

屏東縣檸檬產量占全台約七成，去年受小犬颱風侵襲影響，屏北地區檸檬枝條受創，今年出現延遲性農損導致減產，7至9月進入盛產期，最近提早搶收的檸檬量少理應價揚，產地價卻從去年同期每台斤20元跌至8元，縣議員陳明達今天在議會質詢時為果農請命，要求查明有無人為操作；縣府農業處長鄭永裕說，低價是早收的品質較差且需求少，進入盛產季價格可望回穩。

屏北是屏東縣檸檬的重要產區，九如鄉農會總幹事龔泰文說，去年10月小犬颱風來襲，當時是檸檬產期尾聲，因枝條受颱風強風損傷，導致今年春花開得比往年少，7月進入盛產期，產量預估減約一半，上月中旬產地價格每台斤約10多元，現在快6月底，跌到約8元，去年此時還有20元，果農叫苦，農會決定從下月中旬起，以12元價格保價收購。

縣議員陳明達質詢說，從市場機制，今年屏北地區檸檬預期將減產五成，理應量少價好，這次九如鄉提早採收的產地價格竟意外崩跌，會出現這種奇怪現象，果農不解，九如鄉農會雖啟動保價收購機制，但縣府要查明是否有人為操作聯合以低價收購，價格跌的實在離譜；這次檸檬減產是颱風造成的延遲性災害，政府天災救助應將屏東的檸檬納入，給予適當補貼肥料、資材，對果農歉收的損失不無小補。

農業處長鄭永裕說，這次檸檬量少價跌的原因，包括果農預期心理提早採收品質不穩定、外銷不順暢，拍賣市場需求面少、供過於求，尚無人為操控的證據，等下月盛產期，價格可望回穩；除九如鄉農會下月啟動保價收購機制外，縣府規畫加工補貼和獎勵外銷，另天災救助辦法要在天災發生4個月內完成，現已過了法定期限，也和保險公司洽談檸檬減產和收入減少的保險補償機制。

農糧署副署長姚志旺說，本周檸檬產地價格價格較上周回跌，主因是農友採收成熟度較低、果實偏小、未熟果搾汁率差及夏季降雨品質不佳所致；等7月中旬起進入盛產期，屆時果實多汁、香氣濃郁，榨汁業者會適期大量採購榨汁，價格可望回穩，呼籲農民勿再搶收。

小犬颱風 屏東縣 農會

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