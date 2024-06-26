縣市推凍卵補助「高雄無進度」 陳其邁：健保統一補助才合理

女性結婚年齡增加、生育年齡上升，許多人選擇凍卵、留存健康卵子，但目前中央未訂定統一凍卵補助，許多地方政府先行上路，北市、桃園、新竹皆有補助方案，南部台南已承諾明年將提報預算，高雄市尚無；市長陳其邁說補助是筆大費用，「由中央健保統一補助才合理」，不然財政緊繃的縣市無法編預算，較不公平。

現代女性普遍將面臨高齡不孕困境，尤其年過40歲卵子品質大幅下降，如今凍卵技術成熟，不但能保有生育能力，同時也能解決部分基因缺陷問題，根據美國輔助生殖技術學會（SART）報告顯示，全球凍卵平均年齡從10年前的36.7歲下降至34.7歲，意味凍卵人數逐年上升，是政府不得不面對的議題。

衛福部建議女性最佳生育年齡是25至35歲，高市議員李雅慧表示，現代初婚年齡已超過30歲，女性在職涯、進修、經濟規畫下不會結婚就備孕，凍卵就成了熱門選項，桃園已推出凍卵營養金補助，30至40歲在地女性最高能拿到2.2萬元，新竹市則推行凍卵管理費，每案每年能補助2千元，最多補助5年。

北市在聯合醫院體系已試辦「醫療性凍卵」補助，針對40歲以下罹癌女性，每人能有1次凍卵補助2萬元，每年管理費補助3000元，一共補助4年，最高補助3.2萬元；台南則爭取於2025年凍卵補助，為設籍台南25至40歲的女性提供凍卵補助，完成凍卵療程作業（誘導排卵、取卵手術等程序），終身一次。

但高市衛生局日前召開專家會議，各專科醫師與學者達成初步共識，認為現階段中央未明定凍卵管理機制、確立凍卵手術風險後並規範在法規內、由地方遵循，因此高市府目前仍未制定相關補助機制；陳其邁則說補助不會是筆小費用，「應該由中央健保做統一補助，這樣較合理」，不然財政緊繃的縣市無法補助，也較不公平。

高市衛生局健康管理科長張素紅表示，「凍卵無法解決少子化問題，目前仍以改善托育環境為主要目標」，她說明凍卵屬侵入性治療，有其風險，此外凍卵後實際提取使用率普遍仍太低、效益不高，且女性凍卵後未來仍有高齡生產可能性、風險大，中央對凍卵的細部規範仍不明，綜合上述專家意見才未訂定地方凍卵補助。