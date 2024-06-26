快訊

MLB／首打席開轟又敲致勝安！大谷翔平解釋6月火燙關鍵

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

金門青年自建住宅將上路 7月1日公告專案讓售土地

中央社／ 金門26日電

金門縣長陳福海落實選前政見，7月1日將公告專案讓售金沙、金湖及烈嶼140筆縣有土地，供地區青年依自身條件興建安居好宅；另提供貸款利息補貼、租金補貼等住宅政策選項。

金門縣政府新聞稿指出，陳福海自上任以來高度重視青年自建住宅政策推動，為給予青年安心成家環境，7月1日正式公告將配合地區青年成家及安居落戶需求，專案讓售金沙、金湖及烈嶼土地，供地區青年朋友興建安居好宅。

陳福海表示，金門的淺盤經濟促使在地青年要白手起家、成家立業上有一定難度，加上現在政治局勢變化，經濟發展面臨挑戰。所以當再次回任縣長，希望至少能用縣府有限資源，給予青年安心成家環境，當擁有自己的房子，就是培養青年承擔責任開始，也是留在金門發展的動力和條件。

金門縣建設處經專案小組召開多次會議討論與政策裁定，並先行辦理預告登記調查，結果顯示縱然透天厝在建物興建及土地成本明顯高於公寓，但多數民眾仍明顯偏好透天。

縣府指出，這次公告的土地讓售計畫，涵蓋金沙、金湖及烈嶼共140筆縣有土地，供地區青年依自身條件興建住宅，這是根據社會意見反饋及競選政見兌現，旨在落實全齡化社會照顧政策。綜理政府住宅政策，除新推出的青年自建住宅讓售土地計畫及自購（建）房屋貸款利息補貼外，行之有年的租金補貼及已經發包的「金湖安居」社會住宅（預計民國116年完工），都是可以思考運用的住宅政策選項。

縣府說明，為提升行政效率及服務品質，縣府採用申請人簽署授權方式，委由縣府查調相關資料，提供一站式服務，減少民眾奔波。土地讓售將優先規劃連棟透天住宅單元，申請資格依優先順序開放，優先照顧本地成家且育有未成年子女青年家庭。

透天厝 金門 青年

延伸閱讀

王清峰贈車給金門紅會 低調談陸船翻覆案是司法事件

影／胡璉逝世47年金門辦追思 多位藝人參與成亮點

一本漫畫書讓她愛上丈夫 結婚70年白金婚夫妻超甜蜜

影／緝毒犬支援金門機場入境安檢 陳福海：毒品零容忍

相關新聞

縣市推凍卵補助「高雄無進度」 陳其邁：健保統一補助才合理

女性結婚年齡增加、生育年齡上升，許多人選擇凍卵、留存健康卵子，但目前中央未訂定統一凍卵補助，許多地方政府先行上路，北市、...

高雄大順路好塞！ 龍德東路7月通車可移轉28%車潮

為了完善環狀輕軌完工後周邊交通運輸系統，高雄市政府拓寬龍德新路，並新闢東延段「龍德東路」至民族一路，預計6月底完工，7月...

全台最大檸檬產地屏東早收價崩跌 議員要求查明有無人為操控

屏東縣檸檬產量占全台約七成，去年受小犬颱風侵襲影響，屏北地區檸檬枝條受創，今年出現延遲性農損導致減產，7至9月進入盛產期...

高雄BOT停車場結合辦公室空間 台積電供應鏈廠商全租用

位於高雄捷運生態園區站旁的凹子底停五立體停車場（以下稱停五）25日舉行啟用典禮，停五是以促參法BOT方式，由政府提供停車...

京城集團助力 畢卡索20億真跡「水手」跨海來台

繼在英國倫敦展出之後，市值約20億元的巴布羅．畢卡索作品「水手」與多蘿西亞．蘭格攝影的「移工母親」等世界著名創作，29日...

防檸檬搶收致價跌 屏東九如農會每斤12元保證收購

屏東是檸檬重要產地，受去年小犬颱風影響減產，農民為求好價格搶收致品質不齊，產地價下跌至每台斤8元，九如鄉農會今天宣布，7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。