金門青年自建住宅將上路 7月1日公告專案讓售土地

金門縣長陳福海落實選前政見，7月1日將公告專案讓售金沙、金湖及烈嶼140筆縣有土地，供地區青年依自身條件興建安居好宅；另提供貸款利息補貼、租金補貼等住宅政策選項。

金門縣政府新聞稿指出，陳福海自上任以來高度重視青年自建住宅政策推動，為給予青年安心成家環境，7月1日正式公告將配合地區青年成家及安居落戶需求，專案讓售金沙、金湖及烈嶼土地，供地區青年朋友興建安居好宅。

陳福海表示，金門的淺盤經濟促使在地青年要白手起家、成家立業上有一定難度，加上現在政治局勢變化，經濟發展面臨挑戰。所以當再次回任縣長，希望至少能用縣府有限資源，給予青年安心成家環境，當擁有自己的房子，就是培養青年承擔責任開始，也是留在金門發展的動力和條件。

金門縣建設處經專案小組召開多次會議討論與政策裁定，並先行辦理預告登記調查，結果顯示縱然透天厝在建物興建及土地成本明顯高於公寓，但多數民眾仍明顯偏好透天。

縣府指出，這次公告的土地讓售計畫，涵蓋金沙、金湖及烈嶼共140筆縣有土地，供地區青年依自身條件興建住宅，這是根據社會意見反饋及競選政見兌現，旨在落實全齡化社會照顧政策。綜理政府住宅政策，除新推出的青年自建住宅讓售土地計畫及自購（建）房屋貸款利息補貼外，行之有年的租金補貼及已經發包的「金湖安居」社會住宅（預計民國116年完工），都是可以思考運用的住宅政策選項。

縣府說明，為提升行政效率及服務品質，縣府採用申請人簽署授權方式，委由縣府查調相關資料，提供一站式服務，減少民眾奔波。土地讓售將優先規劃連棟透天住宅單元，申請資格依優先順序開放，優先照顧本地成家且育有未成年子女青年家庭。