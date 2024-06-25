高雄BOT停車場結合辦公室空間 台積電供應鏈廠商全租用

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄捷運生態園區站旁凹子底停五立體停車場，25日舉行啟用典禮。記者潘奕言／攝影
高雄捷運生態園區站旁凹子底停五立體停車場，25日舉行啟用典禮。記者潘奕言／攝影

位於高雄捷運生態園區站旁的凹子底停五立體停車場（以下稱停五）25日舉行啟用典禮，停五是以促參法BOT方式，由政府提供停車場用地、民間投資興建方式辦理。外傳半導體設備大廠ASML將進駐此，高雄市副市長林欽榮表示，場內辦公室空間都已租給台積電供應鏈相關廠商。

停五投資約4億元，以公共設施多目標使用方式進行開發，經營主體事業為停車場業。建築量體為地上10層、地下1層，其中地下1層、地上1層部分空間，及地上3至6層為停車場，可提供82席小型車位、78席機車位及24席自行車位，其中5席為電動綠能車位。

林欽榮說，停五除了停車場外，還進駐金融分支機構、辦公室，均已招商完成，地上1層為銀行進駐，地上2層與7至10層，承租廠商全都是台積電供應鏈相關的高科技服務廠商。

他說，停五緊鄰捷運站十分方便，外觀不像停車場，還結合了高雄很缺的A辦空間，希望能成為高雄停車場BOT案典範。

停五也提供智慧化停車，包括3D車牌辨識、全自動繳費機、室內停車資訊即時顯示、車輛在席偵測、多元支付、線上快速繳費等，目前收費標準為小型車半小時30元，當天最高收費上限300元，隔日另計；亦提供小型車及機車月租。

高雄捷運生態園區站旁凹子底停五立體停車場，場內辦公室空間都已租給台積電供應鏈相關廠商。記者潘奕言／攝影
高雄捷運生態園區站旁凹子底停五立體停車場，場內辦公室空間都已租給台積電供應鏈相關廠商。記者潘奕言／攝影
高雄捷運生態園區站旁凹子底停五立體停車場，場內辦公室空間都已租給台積電供應鏈相關廠商。記者潘奕言／攝影
高雄捷運生態園區站旁凹子底停五立體停車場，場內辦公室空間都已租給台積電供應鏈相關廠商。記者潘奕言／攝影

停車場 車位 高雄捷運

延伸閱讀

沒買少賺3百萬？尪見台積電「飆破9字頭」氣炸喊離婚 人妻淚：買房錯了嗎

大湖農工與台積電慈善基金會合作 揮汗3天更換3所學校教室燈具

台積電高雄設廠用水 橋頭、楠梓再生水廠5年後供應無虞

台積電高雄新建半導體廠環評通過 環團籲履行RE100

相關新聞

京城集團助力 畢卡索20億真跡「水手」跨海來台

繼在英國倫敦展出之後，市值約20億元的巴布羅．畢卡索作品「水手」與多蘿西亞．蘭格攝影的「移工母親」等世界著名創作，29日...

防檸檬搶收致價跌 屏東九如農會每斤12元保證收購

屏東是檸檬重要產地，受去年小犬颱風影響減產，農民為求好價格搶收致品質不齊，產地價下跌至每台斤8元，九如鄉農會今天宣布，7...

高雄BOT停車場結合辦公室空間 台積電供應鏈廠商全租用

位於高雄捷運生態園區站旁的凹子底停五立體停車場（以下稱停五）25日舉行啟用典禮，停五是以促參法BOT方式，由政府提供停車...

馬祖酒廠2廠上梁 114年底完工後營收挹注縣府

馬祖酒廠2廠工程今天舉行上梁儀式，預計明年底完工。連江縣長王忠銘說，新廠投產後每年可生產100萬公升酒類，大幅挹注縣府收...

吹冷氣逛菜市場...屏東西市場試營運 民眾：汽車停車格太少

屏東縣政府改建屏東西市場全新落成，是南台灣首座可調控室內溫度的綠建築，今25日起試營運。天氣熱，西市場可以吹冷氣逛菜市場...

台加勒比海邦交國「與高雄締結姊妹市」 雙邊深化合作

我國在加勒比海地域的邦交國-聖克里斯多福及尼維斯，該國首都巴士底市今日與高雄市締結為姊妹市，克國總理兼巴士底市長特倫斯‧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。