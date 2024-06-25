高雄BOT停車場結合辦公室空間 台積電供應鏈廠商全租用
位於高雄捷運生態園區站旁的凹子底停五立體停車場（以下稱停五）25日舉行啟用典禮，停五是以促參法BOT方式，由政府提供停車場用地、民間投資興建方式辦理。外傳半導體設備大廠ASML將進駐此，高雄市副市長林欽榮表示，場內辦公室空間都已租給台積電供應鏈相關廠商。
停五投資約4億元，以公共設施多目標使用方式進行開發，經營主體事業為停車場業。建築量體為地上10層、地下1層，其中地下1層、地上1層部分空間，及地上3至6層為停車場，可提供82席小型車位、78席機車位及24席自行車位，其中5席為電動綠能車位。
林欽榮說，停五除了停車場外，還進駐金融分支機構、辦公室，均已招商完成，地上1層為銀行進駐，地上2層與7至10層，承租廠商全都是台積電供應鏈相關的高科技服務廠商。
他說，停五緊鄰捷運站十分方便，外觀不像停車場，還結合了高雄很缺的A辦空間，希望能成為高雄停車場BOT案典範。
停五也提供智慧化停車，包括3D車牌辨識、全自動繳費機、室內停車資訊即時顯示、車輛在席偵測、多元支付、線上快速繳費等，目前收費標準為小型車半小時30元，當天最高收費上限300元，隔日另計；亦提供小型車及機車月租。
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