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8歲男童染A型流感4天併發重症死亡 疫調結果出爐

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高雄8歲男童染A型流感4天併發重症死亡 疫調結果出爐

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市一名8歲男童感染A型流感，4天內不幸重症身亡。圖為高雄市衛生局。記者潘奕言／攝影
高雄市一名8歲男童感染A型流感，4天內不幸重症身亡。圖為高雄市衛生局。記者潘奕言／攝影

疾病管制署今日公布1例流感併發重症死亡案例，個案為高雄市8歲男童，6月14日至診所就醫經流感快篩為A型陽性，經治療後並無改善，17日不幸死亡。經疫調個案去年未曾接種流感疫苗，其所就讀的國小班級、課後班、補習班目前無疑似發病個案，同住家人也無疑似症狀。

男童6月14日因發燒、頭暈等症狀至診所就醫，經流感快篩為A型陽性，醫師診斷為流感並開立流感抗病毒藥物，15日因症狀未改善且出現意識改變，至醫院急診就醫，同日轉至加護病房，17日不幸死亡，經疾管署研判為流感重症確定病例。

依疾管署監測資料，今年全國流感併發重症確定病例共858例（死亡164例），高雄市75例（死亡14例），75例中65歲以上族群佔51%，7成以上具有慢性病史，超過7成未施打季節性流感疫苗，流感疫情威脅不容小覷。

衛生局提醒，近期流感併發重症及通報數仍多，且新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，民眾應落實勤洗手等個人衛生防護措施。如出現發燒、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀症狀，應速就醫、驗快篩，並在家充分休息，待痊癒後再上班、上學，以免病毒於同儕間傳播。

快篩 流感疫苗 衛生局

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