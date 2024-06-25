京城集團助力 畢卡索20億真跡「水手」跨海來台

繼在英國倫敦展出之後，市值約20億元的巴布羅．畢卡索作品「水手」與多蘿西亞．蘭格攝影的「移工母親」等世界著名創作，29日起將在高雄展出。高雄市立美術館今天搶先開箱2件作品，帶大家瞬間來一場穿越繪畫與攝影之旅，一飽眼福。

高雄市立美術館特展「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」本月29日登場，包括高雄副市長李懷仁、京城銀行副董事長蔡炅廷、泰德美術館國際合作部寶深計劃策展人泰得．麥克唐納－圖恩，高市文化局長王文翠等人出席開幕典禮。

京城集團鼎力贊助這次特展，代表出席的京城銀行副董事長蔡炅廷表示，京城集團長期深耕高雄，見證這座城市的巨大變遷，樂當文化藝術推手，協助提升高雄藝文到更高層次，展示高雄藝術實力，也藉此撕去文化沙漠的標籤，「高雄是我們的家園，只有高雄發展得好，我們才能更好」。

「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」展出的作品世界名家創作，其中國巨文教基金會董事長陳泰銘即提供21件個人典藏的藝作品。而今天開箱的畢卡索作品「水手」及蘭格「移工母親」攝影創作首次在台灣展出。「水手」是畢卡索在2戰期間的自畫像，蔡炅廷看到後，感受到作者抑鬱的心境。1936年蘭格拍攝的「移工母親」，則記錄美國經濟大蕭條時期的困境與堅毅。

高美館適逢創館30年，副市長李懷仁期許這次透過泰德美術館的精彩典藏與策展，及國巨基金會董事長陳泰銘慷慨出借的珍藏，能讓台灣民眾盡情享受難得的藝術盛宴。