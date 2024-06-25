快訊

楊梅天成醫院爆偷拍！健檢中心遭男職員藏針孔 同事如廁驚見不明亮點

中職／眾鬼發威！猛獅第17座季冠軍入袋 餅總4度稱霸半季隊史第一人

金智媛剪劉海了！台北亮相為Dior站台 傍晚交通幾乎癱瘓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京城集團助力 畢卡索20億真跡「水手」跨海來台

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市立美術館特展「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」本月29日登場，展出世界經典名作。記者王昭月／攝影
高雄市立美術館特展「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」本月29日登場，展出世界經典名作。記者王昭月／攝影

繼在英國倫敦展出之後，市值約20億元的巴布羅．畢卡索作品「水手」與多蘿西亞．蘭格攝影的「移工母親」等世界著名創作，29日起將在高雄展出。高雄市立美術館今天搶先開箱2件作品，帶大家瞬間來一場穿越繪畫與攝影之旅，一飽眼福。

高雄市立美術館特展「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」本月29日登場，包括高雄副市長李懷仁、京城銀行副董事長蔡炅廷、泰德美術館國際合作部寶深計劃策展人泰得．麥克唐納－圖恩，高市文化局長王文翠等人出席開幕典禮。

京城集團鼎力贊助這次特展，代表出席的京城銀行副董事長蔡炅廷表示，京城集團長期深耕高雄，見證這座城市的巨大變遷，樂當文化藝術推手，協助提升高雄藝文到更高層次，展示高雄藝術實力，也藉此撕去文化沙漠的標籤，「高雄是我們的家園，只有高雄發展得好，我們才能更好」。

「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」展出的作品世界名家創作，其中國巨文教基金會董事長陳泰銘即提供21件個人典藏的藝作品。而今天開箱的畢卡索作品「水手」及蘭格「移工母親」攝影創作首次在台灣展出。「水手」是畢卡索在2戰期間的自畫像，蔡炅廷看到後，感受到作者抑鬱的心境。1936年蘭格拍攝的「移工母親」，則記錄美國經濟大蕭條時期的困境與堅毅。

高美館適逢創館30年，副市長李懷仁期許這次透過泰德美術館的精彩典藏與策展，及國巨基金會董事長陳泰銘慷慨出借的珍藏，能讓台灣民眾盡情享受難得的藝術盛宴。

高美館代理館長林羿妏說，「瞬間」集結許多大師經典作品，包括畢卡索「哭泣的女人」、「水手」、大衛霍克尼，藝術家肖像「泳池與兩個人像」、傑夫沃爾「突如其來的一陣風」等，都是此生必覽。

市值約20億元的巴布羅．畢卡索作品「水手」，首度在台灣展出，高雄市立美術館今天搶先開箱，高市副市長李懷仁（右），京城銀行副董蔡炅廷（左）一睹為快。記者王昭月／攝影
市值約20億元的巴布羅．畢卡索作品「水手」，首度在台灣展出，高雄市立美術館今天搶先開箱，高市副市長李懷仁（右），京城銀行副董蔡炅廷（左）一睹為快。記者王昭月／攝影
京城銀行副董事長蔡炅廷表示，京城集團長期深耕高雄，樂當推手，協助提升高雄藝文到更高層次，展示高雄的藝術實力。記者王昭月／攝影
京城銀行副董事長蔡炅廷表示，京城集團長期深耕高雄，樂當推手，協助提升高雄藝文到更高層次，展示高雄的藝術實力。記者王昭月／攝影
市值約20億元的巴布羅．畢卡索作品「水手」，首度在台灣展出，高雄市立美術館今天搶先開箱。記者王昭月／攝影
市值約20億元的巴布羅．畢卡索作品「水手」，首度在台灣展出，高雄市立美術館今天搶先開箱。記者王昭月／攝影
1936年蘭格拍攝的「移工母親」，記錄美國經濟大蕭條時期的困境與堅毅。記者王昭月／攝影
1936年蘭格拍攝的「移工母親」，記錄美國經濟大蕭條時期的困境與堅毅。記者王昭月／攝影

畢卡索 藝術家 高美館 高雄市立美術館

延伸閱讀

高雄翰品酒店攜手崙禾社企、高雄莘承扶輪社 熱心公益

京城集團主力贊助 高美館畢卡索真跡亮相

環團高雄後勁溪川廢調查 塑膠類、免洗餐具占大宗

台加勒比海邦交國「與高雄締結姊妹市」 雙邊深化合作

相關新聞

京城集團助力 畢卡索20億真跡「水手」跨海來台

繼在英國倫敦展出之後，市值約20億元的巴布羅．畢卡索作品「水手」與多蘿西亞．蘭格攝影的「移工母親」等世界著名創作，29日...

防檸檬搶收致價跌 屏東九如農會每斤12元保證收購

屏東是檸檬重要產地，受去年小犬颱風影響減產，農民為求好價格搶收致品質不齊，產地價下跌至每台斤8元，九如鄉農會今天宣布，7...

馬祖酒廠2廠上梁 114年底完工後營收挹注縣府

馬祖酒廠2廠工程今天舉行上梁儀式，預計明年底完工。連江縣長王忠銘說，新廠投產後每年可生產100萬公升酒類，大幅挹注縣府收...

吹冷氣逛菜市場...屏東西市場試營運 民眾：汽車停車格太少

屏東縣政府改建屏東西市場全新落成，是南台灣首座可調控室內溫度的綠建築，今25日起試營運。天氣熱，西市場可以吹冷氣逛菜市場...

台加勒比海邦交國「與高雄締結姊妹市」 雙邊深化合作

我國在加勒比海地域的邦交國-聖克里斯多福及尼維斯，該國首都巴士底市今日與高雄市締結為姊妹市，克國總理兼巴士底市長特倫斯‧...

華山基金會金湖天使站建站10周年 邀長輩手作甜點

華山基金會金湖天使站自民國103年在金門建站已屆滿10年，服務累積超過180位弱勢長輩，今天舉辦溫馨的感恩茶會，邀請長輩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。