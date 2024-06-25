防檸檬搶收致價跌 屏東九如農會每斤12元保證收購
屏東是檸檬重要產地，受去年小犬颱風影響減產，農民為求好價格搶收致品質不齊，產地價下跌至每台斤8元，九如鄉農會今天宣布，7月中旬起，將以每台斤12元保證價格收購。
九如鄉農會今天舉行農會挺檸檬果農說明會，吸引數十名的果農前往，會中農會宣布7月中旬起至9月，以每台斤新台幣12元保證價格收購檸檬來穩定市場；農糧署副署長姚志旺今天也到屏北地區的檸檬合作社了解產地狀況。
姚志旺告訴中央社記者，目前價格下跌，主因是農民採收成熟度不足、果實偏小等綜合因素，導致品質不佳所致，研判是短暫性的，7月進入盛產期，可望價格回穩，也呼籲農民不要急著採收，等成熟了再採摘。
九如鄉農會總幹事龔泰文表示，去年小犬颱風來襲時已是檸檬產期尾聲，枝條因強風受損，今年春花也開得比往年少，整體產量預估減少5成，啟動保證收購價格盼穩定市場，並照顧更多果農。
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