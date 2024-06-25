快訊

醫院爆偷拍！健檢中心遭男職員藏針孔 如廁驚見不明亮點

中職／眾鬼發威！猛獅第17座季冠軍入袋 餅總4度稱霸半季隊史第一人

金智媛剪劉海了！台北亮相為Dior站台 傍晚交通幾乎癱瘓

防檸檬搶收致價跌 屏東九如農會每斤12元保證收購

中央社／ 屏東縣25日電
屏東九如鄉農會今天宣布，7月中旬起，以每台斤新台幣12元保證價格收購檸檬來穩定市場。檸檬示意圖。記者劉星君／攝影
屏東九如鄉農會今天宣布，7月中旬起，以每台斤新台幣12元保證價格收購檸檬來穩定市場。檸檬示意圖。記者劉星君／攝影

屏東是檸檬重要產地，受去年小犬颱風影響減產，農民為求好價格搶收致品質不齊，產地價下跌至每台斤8元，九如鄉農會今天宣布，7月中旬起，將以每台斤12元保證價格收購。

九如鄉農會今天舉行農會挺檸檬果農說明會，吸引數十名的果農前往，會中農會宣布7月中旬起至9月，以每台斤新台幣12元保證價格收購檸檬來穩定市場；農糧署副署長姚志旺今天也到屏北地區的檸檬合作社了解產地狀況。

姚志旺告訴中央社記者，目前價格下跌，主因是農民採收成熟度不足、果實偏小等綜合因素，導致品質不佳所致，研判是短暫性的，7月進入盛產期，可望價格回穩，也呼籲農民不要急著採收，等成熟了再採摘。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，去年小犬颱風來襲時已是檸檬產期尾聲，枝條因強風受損，今年春花也開得比往年少，整體產量預估減少5成，啟動保證收購價格盼穩定市場，並照顧更多果農。

小犬颱風 屏東 農會 農民 農糧署

延伸閱讀

二度進總統府分享的莿桐蒜頭飯今揭秘 關鍵在於黃金比例白米

台南國際芒果節22日登場 產地直送訂購通路開賣

議員質詢的紀念酒款 嘉縣農會稱詢問度爆表

哇！九如阿婆種出大芋頭是一般芋頭8倍大 秘訣在這裡

相關新聞

京城集團助力 畢卡索20億真跡「水手」跨海來台

繼在英國倫敦展出之後，市值約20億元的巴布羅．畢卡索作品「水手」與多蘿西亞．蘭格攝影的「移工母親」等世界著名創作，29日...

防檸檬搶收致價跌 屏東九如農會每斤12元保證收購

屏東是檸檬重要產地，受去年小犬颱風影響減產，農民為求好價格搶收致品質不齊，產地價下跌至每台斤8元，九如鄉農會今天宣布，7...

馬祖酒廠2廠上梁 114年底完工後營收挹注縣府

馬祖酒廠2廠工程今天舉行上梁儀式，預計明年底完工。連江縣長王忠銘說，新廠投產後每年可生產100萬公升酒類，大幅挹注縣府收...

吹冷氣逛菜市場...屏東西市場試營運 民眾：汽車停車格太少

屏東縣政府改建屏東西市場全新落成，是南台灣首座可調控室內溫度的綠建築，今25日起試營運。天氣熱，西市場可以吹冷氣逛菜市場...

台加勒比海邦交國「與高雄締結姊妹市」 雙邊深化合作

我國在加勒比海地域的邦交國-聖克里斯多福及尼維斯，該國首都巴士底市今日與高雄市締結為姊妹市，克國總理兼巴士底市長特倫斯‧...

華山基金會金湖天使站建站10周年 邀長輩手作甜點

華山基金會金湖天使站自民國103年在金門建站已屆滿10年，服務累積超過180位弱勢長輩，今天舉辦溫馨的感恩茶會，邀請長輩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。