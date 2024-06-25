環團高雄後勁溪川廢調查 塑膠類、免洗餐具占大宗

荒野保護協會今天發布高雄後勁溪川廢調查結果，約103.5公里的範圍，清出17.8萬公升的垃圾量；以塑膠瓶罐、飲料杯及免洗餐具、塑膠袋等占大宗；部分河段發生惡意傾倒的行為。

荒野保護協會今天發布新聞稿，公布高雄後勁溪川廢調查結果。

荒野表示，去年底至今年初共5個月，透過志工團隊搭配無人機飛行輔助補足視野盲區，完成河岸段包含後勁溪、獅龍溪、典寶溪及出海口共計103.5公里的踏查行動，監測記錄下垃圾分布熱點、數量及種類等數據。

荒野說明，本次調查發現河岸平均每公里約有60袋垃圾（每袋14公升），且8成垃圾集中於3.5%河岸段上；整體觀察河岸段垃圾有「相對少量」卻「集中分布」2大特色。

荒野統計，調查範圍內總計發現約17.8萬公升的垃圾量，其中河岸段的垃圾量僅占近4萬公升；而橋墩下的隱密地帶因視線易被遮蔽，仍出現惡意傾倒的投機行為，尤以獅龍溪與曹公新圳、典寶溪福安橋下及出海口一帶甚為明顯。

至於主要垃圾類型，荒野指出，以生活常見一次性廢棄物為主，其中塑膠瓶罐容器占26.4%、飲料杯／吸管／免洗餐具占21.7%、塑膠袋（含食品包裝袋）占20.1%，列居前3名占垃圾總數近7成，而此三大類飲食相關塑膠垃圾於河岸段占比甚至接近8成。

而高雄後勁溪的出海口左右岸，垃圾種類除飲食相關塑膠垃圾，也可看見發泡材質（含保麗龍浮球或魚箱）、玻璃瓶罐等更多元類型，可能來自於國際海漂垃圾、及近海漁業廢棄物等。