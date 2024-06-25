快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

環團高雄後勁溪川廢調查 塑膠類、免洗餐具占大宗

中央社／ 台北25日電

荒野保護協會今天發布高雄後勁溪川廢調查結果，約103.5公里的範圍，清出17.8萬公升的垃圾量；以塑膠瓶罐、飲料杯及免洗餐具、塑膠袋等占大宗；部分河段發生惡意傾倒的行為。

荒野保護協會今天發布新聞稿，公布高雄後勁溪川廢調查結果。

荒野表示，去年底至今年初共5個月，透過志工團隊搭配無人機飛行輔助補足視野盲區，完成河岸段包含後勁溪、獅龍溪、典寶溪及出海口共計103.5公里的踏查行動，監測記錄下垃圾分布熱點、數量及種類等數據。

荒野說明，本次調查發現河岸平均每公里約有60袋垃圾（每袋14公升），且8成垃圾集中於3.5%河岸段上；整體觀察河岸段垃圾有「相對少量」卻「集中分布」2大特色。

荒野統計，調查範圍內總計發現約17.8萬公升的垃圾量，其中河岸段的垃圾量僅占近4萬公升；而橋墩下的隱密地帶因視線易被遮蔽，仍出現惡意傾倒的投機行為，尤以獅龍溪與曹公新圳、典寶溪福安橋下及出海口一帶甚為明顯。

至於主要垃圾類型，荒野指出，以生活常見一次性廢棄物為主，其中塑膠瓶罐容器占26.4%、飲料杯／吸管／免洗餐具占21.7%、塑膠袋（含食品包裝袋）占20.1%，列居前3名占垃圾總數近7成，而此三大類飲食相關塑膠垃圾於河岸段占比甚至接近8成。

而高雄後勁溪的出海口左右岸，垃圾種類除飲食相關塑膠垃圾，也可看見發泡材質（含保麗龍浮球或魚箱）、玻璃瓶罐等更多元類型，可能來自於國際海漂垃圾、及近海漁業廢棄物等。

廢棄物 後勁溪 荒野保護協會

延伸閱讀

台加勒比海邦交國「與高雄締結姊妹市」 雙邊深化合作

擔心日福島核廢水 高雄成立「生物氚分析實驗室」測水產品、漁獲

AI超級電腦助攻 帶動高雄軟體園區營收大增

AI浪潮助攻 高雄軟體園區營收成長3成創8年新高

相關新聞

超思進口雞蛋爭議...亮采公司地址曝 平日少有人進辦公室

超思進口雞蛋爭議，立委黃國昌質疑超思進口日本蛋短差600萬顆，取得進口雞蛋輸入許可的卻是亮采，超思與亮采兩者之間的關聯，...

馬祖酒廠2廠上梁 114年底完工後營收挹注縣府

馬祖酒廠2廠工程今天舉行上梁儀式，預計明年底完工。連江縣長王忠銘說，新廠投產後每年可生產100萬公升酒類，大幅挹注縣府收...

吹冷氣逛菜市場...屏東西市場試營運 民眾：汽車停車格太少

屏東縣政府改建屏東西市場全新落成，是南台灣首座可調控室內溫度的綠建築，今25日起試營運。天氣熱，西市場可以吹冷氣逛菜市場...

台加勒比海邦交國「與高雄締結姊妹市」 雙邊深化合作

我國在加勒比海地域的邦交國-聖克里斯多福及尼維斯，該國首都巴士底市今日與高雄市締結為姊妹市，克國總理兼巴士底市長特倫斯‧...

華山基金會金湖天使站建站10周年 邀長輩手作甜點

華山基金會金湖天使站自民國103年在金門建站已屆滿10年，服務累積超過180位弱勢長輩，今天舉辦溫馨的感恩茶會，邀請長輩...

無畏豔陽、破胎、故障及地震 屏東迎王環島騎福車隊凱旋歸

3年一科的屏東迎王平安祭9月起將在小琉球、東港鎮和南州鄉先後登場，為號召遊子返鄉，並邀全國民眾一起來屏東「瘋迎王」，一群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。