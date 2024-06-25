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馬祖酒廠2廠上梁 114年底完工後營收挹注縣府

中央社／ 連江25日電
馬祖酒廠2廠工程25日舉行上梁儀式，由連江縣長王忠銘（前左3）率產業發展處長林志豐（前右3）、馬祖酒廠董事長陳漢樹（左2）等人，焚香祈禱工程一切順利。圖／中央社
馬祖酒廠2廠工程25日舉行上梁儀式，由連江縣長王忠銘（前左3）率產業發展處長林志豐（前右3）、馬祖酒廠董事長陳漢樹（左2）等人，焚香祈禱工程一切順利。圖／中央社

馬祖酒廠2廠工程今天舉行上梁儀式，預計明年底完工。連江縣長王忠銘說，新廠投產後每年可生產100萬公升酒類，大幅挹注縣府收入財源。

王忠銘主祭上梁儀式，他致詞時指出，2廠建設遇到許多困難，一再克服後終於上梁，工程進度雖有延遲，但會努力追上。新廠房投產後不僅為馬祖未來產業命脈，縣府財政成長更將一日千里。現有廠區每年產量40餘萬公升，2廠未來可望年產100萬公升，可見縣府的雄心壯志。

馬祖酒廠實業股份有限公司總經理劉九銘跟中央社記者說，目前馬祖酒廠產值約為新台幣5億元，去年盈餘為新台幣1億8700萬元；下半年營運重點為開拓更多銷售通路，並與超商、免稅店等洽談上架。此外，下半年將有大型新品上市，而營收主力之一的紀念酒，也會有多款陸續面世。

劉九銘還說，馬祖酒廠生產酒類的銷售主力，仍在縣內特產店等通路，除台灣本島外，近年也積極開拓中國大陸市場，出口銷售金額不含關稅，一年約在新台幣5000萬元左右。

馬祖酒廠2廠位於南竿福澳碼頭馬祖城鄉特色產業園區，於109年10月26日開工，預計將於114年底完工並開始試車投產。廠區規劃除生產酒類廠房外，更將設展售區、試飲區、體驗區與文創商品區等，滿足觀光客多元需求。

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台幣 王忠銘 馬祖

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