超思進口雞蛋爭議...亮采公司地址曝 平日少有人進辦公室

超思進口雞蛋爭議，立委黃國昌質疑超思進口日本蛋短差600萬顆，取得進口雞蛋輸入許可的卻是亮采，超思與亮采兩者之間的關聯，農業部常務次長杜文珍受訪者表示「我也不知道」。

亮采公司登記的地址是高雄市民生一路上寶成世紀大樓的22樓，記者到現場後發現公司位於「六五一國際商務中心」內其中一間分租辦公室，按電鈴後是由其他公司人員開門，並表示亮采只承租其中一間辦公室，人員很少進來，也少有人拜訪。