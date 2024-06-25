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超思進口雞蛋爭議...亮采公司地址曝 平日少有人進辦公室
超思進口雞蛋爭議，立委黃國昌質疑超思進口日本蛋短差600萬顆，取得進口雞蛋輸入許可的卻是亮采，超思與亮采兩者之間的關聯，農業部常務次長杜文珍受訪者表示「我也不知道」。
亮采公司登記的地址是高雄市民生一路上寶成世紀大樓的22樓，記者到現場後發現公司位於「六五一國際商務中心」內其中一間分租辦公室，按電鈴後是由其他公司人員開門，並表示亮采只承租其中一間辦公室，人員很少進來，也少有人拜訪。
記者觀察，辦公室分租給7家公司，除了亮采外，還有資產開發、室內設計、法律事務所等不同種類公司。辦公室公共區域設計簡約、光線明亮，因為於22樓視野極佳，可眺望高雄市區街景，辦公環境相當好。
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