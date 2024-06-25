吹冷氣逛菜市場...屏東西市場試營運 民眾：汽車停車格太少

屏東縣政府改建屏東西市場全新落成，是南台灣首座可調控室內溫度的綠建築，今25日起試營運。天氣熱，西市場可以吹冷氣逛菜市場，湧入人潮，婆婆媽媽超喜歡，周媽媽說，買菜跟傳統市場一樣便宜，還可以吹冷氣，逛起來很舒服。郭先生說，周邊配套待加強，汽車停車位不足，車都停滿了，系統還放車進來，到處違停。

試營運期間湧入大量人潮，汽車違停，停車空間不足，還有民眾找不到停車位，誤闖大門口前空地，也有消費者認為導引指標不清楚。屏東縣府城鄉處表示，西市場有40格汽車、200格的機車格，周邊暫無公有地可設停車場，附近有屏東藝術館停車場、機場外環道的路邊停車格。

城鄉處表示，試營運期間，若發現西市場汽車停車位已滿，會放置停車位滿的標示提醒，暫未收費，等到正式營運，停車場內擬採計時收費，前一小時免費，也請攤商不要占用市場停車格。

屏東西市場有78個開放式攤位及16間店鋪，今起25日試營運，市場也設有直播空間，提供攤商申請使用，帶動線上線下業績。

今起試營運，湧入採買人潮，天氣熱有冷氣可以逛菜市場，周媽媽說，逛起來很舒服，很涼，買了很多菜，還有特色小店，很不錯。郭先生說，停車空間不足，汽車場都停滿了，系統還一直讓車進來，車子違停，迴轉空間小，要在開出去也很費力。