台加勒比海邦交國「與高雄締結姊妹市」 雙邊深化合作

我國在加勒比海地域的邦交國-聖克里斯多福及尼維斯，該國首都巴士底市今日與高雄市締結為姊妹市，克國總理兼巴士底市長特倫斯‧麥可‧德魯(Terrance Michael Drew)今出席儀式強調，兩國建交超過40年，克國不斷在國際上呼籲台灣應正式參與國際組織與機制，希望強化島國同盟關係，展開高雄、巴士底市雙邊合作。

特倫斯‧麥可‧德魯表示，巴士底市與高雄都是陽光普照城市，巴士底市將效仿成為智慧城市，讓聖克里斯多福及尼維斯在2040年成為加勒比海地區第一個永續海島國家的理想更進一步，他2年前首次參訪台北榮總，看見亞洲頂尖醫療科技，希望將遠距醫療技術帶回國家。

特倫斯‧麥可‧德魯提到，目前克國已有5位在高雄培訓的醫師和多位留學生在台學習高等教育，配合兩國持續深化關係，將加速達成智慧醫療目標；他說加勒比海有種傳統打擊樂器稱作鋼鼓Steel drum，5年前克國的鋼鼓樂團曾在北部實踐大學舉辦音樂會「我保證下次若再辦音樂饗宴，一定會辦在姐妹市高雄」。

聖克里斯多福及尼維斯與台灣建交逾40年，特倫斯‧麥可‧德魯說「雙邊已從朋友變成家人」，克國會持續在國際上呼籲台灣參與國際組織與機制，這是他過去不斷努力的方向，未來會繼續做，「迫不及待在締結姐妹市後，馬上展開雙邊合作」，希望此次深化台聖兩國多年友誼，讓彼此突破地鄰距離，強化島國間同盟關係。