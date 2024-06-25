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華山基金會金湖天使站建站10周年 邀長輩手作甜點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
華山基金會金湖天使站歡慶建站10週年，今天邀請甜點師，帶領長輩們製作提拉米蘇蛋糕，現場充滿溫馨與歡樂。記者蔡家蓁／攝影
華山基金會金湖天使站歡慶建站10週年，今天邀請甜點師，帶領長輩們製作提拉米蘇蛋糕，現場充滿溫馨與歡樂。記者蔡家蓁／攝影

華山基金會金湖天使站自民國103年在金門建站已屆滿10年，服務累積超過180位弱勢長輩，今天舉辦溫馨的感恩茶會，邀請長輩們溫馨話家常，並手作甜點，最特別的是致贈「人瑞博士」證書，給高齡105歲的蘇秀眼阿嬤，感謝她在過去的生命中，為社會貢獻的一切，可以穿上「紅通通」的博士服，讓阿嬤笑開懷。

華山基金會金湖天使站「甜點傳情 愛在金湖」建站十週年感恩茶會，今天在瓊林養拙樓舉行，包括金馬聯合服務中心執行長吳增允、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖、瓊林里里長蔡懷芝、後浦商圈總幹事吳伯揚、聖祖貢糖經理洪慶芬等人都到場與長輩攜手做甜點同樂。

金湖天使站站長洪伯炫雖不是在地人，但他在就讀金大期間，曾發生嚴重車禍後送至台灣醫療，畢業後又輾轉回到金門華山基金會服務，深入社區各個角落，服務金門弱勢長輩們，關懷老人家的生活起居，洪伯炫說，他對金門很有感情，也感謝各界對基金會的支持，出錢出力，希望能讓金門的三失老人家感受到來自地方的溫暖。

在感恩茶會中，金湖天使站特別頒發人瑞博士證書給高齡105歲的蘇秀眼阿嬤，高齡百歲的蘇阿嬤，今天是自己步行到會場並爬樓梯上二樓會場，讓現場的嘉賓在驚訝之餘，也頻頻稱讚她「老康健」；她此次獲贈「人瑞博士」證書。

茶會由正義國小校長許瑞芬帶領管樂團演奏懷舊老歌組曲揭開序幕，接著由曾擔任鄧麗君歌唱老師的蘇家漢阿公獻唱感恩的心，代表金門孤老感謝長期支持服務的善士及義工們。現場由甜點師，帶領長輩們製作提拉米蘇蛋糕，讓阿公阿嬤們品嚐一下甜蜜的滋味，過程彼此分享著笑聲與回憶，現場充滿溫馨與歡樂。

曾擔任鄧麗君歌唱老師的蘇家漢阿公現場獻唱感恩的心，代表金門孤老感謝長期支持服務的善士及義工們。記者蔡家蓁／攝影
曾擔任鄧麗君歌唱老師的蘇家漢阿公現場獻唱感恩的心，代表金門孤老感謝長期支持服務的善士及義工們。記者蔡家蓁／攝影
華山基金會金湖天使站歡慶建站10週年，今天邀請甜點師，帶領長輩們製作提拉米蘇蛋糕。記者蔡家蓁／攝影
華山基金會金湖天使站歡慶建站10週年，今天邀請甜點師，帶領長輩們製作提拉米蘇蛋糕。記者蔡家蓁／攝影
華山基金會金湖天使站站長洪伯炫頒發感謝狀給聖祖貢糖經理洪慶芬，感謝他們長期的支持。記者蔡家蓁／攝影
華山基金會金湖天使站站長洪伯炫頒發感謝狀給聖祖貢糖經理洪慶芬，感謝他們長期的支持。記者蔡家蓁／攝影
在感恩茶會中，金湖天使站特別頒發人瑞博士證書給高齡105歲的蘇秀眼阿嬤，讓現場的嘉賓在驚訝之餘，也頻頻稱讚她「老康健」。記者蔡家蓁／攝影
在感恩茶會中，金湖天使站特別頒發人瑞博士證書給高齡105歲的蘇秀眼阿嬤，讓現場的嘉賓在驚訝之餘，也頻頻稱讚她「老康健」。記者蔡家蓁／攝影

華山基金會 金門 長輩 阿嬤

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