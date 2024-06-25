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華山基金會金湖天使站建站10周年 邀長輩手作甜點
華山基金會金湖天使站自民國103年在金門建站已屆滿10年，服務累積超過180位弱勢長輩，今天舉辦溫馨的感恩茶會，邀請長輩們溫馨話家常，並手作甜點，最特別的是致贈「人瑞博士」證書，給高齡105歲的蘇秀眼阿嬤，感謝她在過去的生命中，為社會貢獻的一切，可以穿上「紅通通」的博士服，讓阿嬤笑開懷。
華山基金會金湖天使站「甜點傳情 愛在金湖」建站十週年感恩茶會，今天在瓊林養拙樓舉行，包括金馬聯合服務中心執行長吳增允、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖、瓊林里里長蔡懷芝、後浦商圈總幹事吳伯揚、聖祖貢糖經理洪慶芬等人都到場與長輩攜手做甜點同樂。
金湖天使站站長洪伯炫雖不是在地人，但他在就讀金大期間，曾發生嚴重車禍後送至台灣醫療，畢業後又輾轉回到金門華山基金會服務，深入社區各個角落，服務金門弱勢長輩們，關懷老人家的生活起居，洪伯炫說，他對金門很有感情，也感謝各界對基金會的支持，出錢出力，希望能讓金門的三失老人家感受到來自地方的溫暖。
在感恩茶會中，金湖天使站特別頒發人瑞博士證書給高齡105歲的蘇秀眼阿嬤，高齡百歲的蘇阿嬤，今天是自己步行到會場並爬樓梯上二樓會場，讓現場的嘉賓在驚訝之餘，也頻頻稱讚她「老康健」；她此次獲贈「人瑞博士」證書。
茶會由正義國小校長許瑞芬帶領管樂團演奏懷舊老歌組曲揭開序幕，接著由曾擔任鄧麗君歌唱老師的蘇家漢阿公獻唱感恩的心，代表金門孤老感謝長期支持服務的善士及義工們。現場由甜點師，帶領長輩們製作提拉米蘇蛋糕，讓阿公阿嬤們品嚐一下甜蜜的滋味，過程彼此分享著笑聲與回憶，現場充滿溫馨與歡樂。
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