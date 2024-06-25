無畏豔陽、破胎、故障及地震 屏東迎王環島騎福車隊凱旋歸

3年一科的屏東迎王平安祭9月起將在小琉球、東港鎮和南州鄉先後登場，為號召遊子返鄉，並邀全國民眾一起來屏東「瘋迎王」，一群在地熱血青年發起「屏東迎王、千里騎福」環島單車宣傳活動，車隊克服豔陽、破胎、零件故障和地震等狀況，今天結束7天行程返抵東港東隆宮，不僅完成對王爺的承諾，更將迎王文化帶到全台。

「屏東迎王千里祈福，我們終於騎回來了！」車隊今天中午凱旋歸來抵達東隆宮，在連日高溫下，體力是最大考驗，沿途受到鄉親英雄式的歡迎，尖叫歡呼聲、鞭炮聲接續不斷，縣長周春米、立委徐富癸、東港東隆宮董事長潘慶士等地方民意代表也在廣場迎接會，虔誠向溫王爺焚香感謝活動一路平安。

周春米表示，為行銷2024屏東迎王文化，大鵬灣產業聯盟集結東港、小琉球與南州13位青年和20多位大鵬灣觀光產業聯盟成員響應，看見東港的孩子站出來，不畏豔陽且虔敬的熱血毅力讓人感動，謝謝王爺庇護，讓勇者騎士一路平安回屏東，讓大家看到屏東在地、年輕、團結的力量。

她說，迎王的信念一直深植在東港、南州與小琉球民眾心中，屏東迎王不僅是世界級資產，更是屏東百年來的文化，謝謝大鵬灣產業聯盟今年延續熱血發起「千里騎福」活動，以單車環島方式，將東港迎王平安祭典帶到全台灣，同時號召旅外鄉親與學子一起回家，將重要的無形文化資產世世代代永續傳承。

發起人大鵬灣產業聯盟總幹事徐鳴懋和2位女兒一起完成環島任務，他說，今年已進行到第三科，從第一科的3人，第二科的8人，今年已有13人共同響應，期待越來越多人參與，希望子孫們都能將迎王文化持續傳承下去，讓世界看見屏東；年紀最小的12歲徐維妡說，環島過程雖很累，透過互相扶持與合作順利完成， 開心遇到途熱情民眾加油打氣和來自屏東鄉親的鼓勵。

縣府文化處，為強化「屏東迎王」品牌、培育造船人才與祭典傳承，屏東王船文化館將於今年底落成；為提高學術討論量能，將在9月13日至15日首度舉辦「屏東迎王國際論壇」，邀請國內外研究王船及王爺信仰相關學者齊聚一堂，彰顯文化價值；9月14日晚間在東隆宮前廣場也邀請優人神鼓與地方藝陣合作演出「金剛心」。