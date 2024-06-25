王清峰贈車給金門紅會 低調談陸船翻覆案是司法事件

金門紅十字會的7人座車從民國91年服役至今，許多因病無法搭機返台的民眾，都是透過金門紅十字會協助，經小三通返台，這輛老車為人道救援工作貢獻了22年，車況及安全已經不堪負荷，中華民國紅十字會總會長王清峰得知，協助號召募款80幾萬購買新車，王今天跨海贈車給金門紅會並表示，有了這輛車後，相信在大家的努力之下，一定可以把兩岸之間的人道工作做的更好。

王清峰今天專程跨海到金門紅會贈車，受到金門紅十字會長洪國正、副會長林再求、許玉昭、總幹事呂忠飛與全體理監事的熱情歡迎，王清峰也提及幫忙金門募款買車的始末，她幽默的說，「一部車開了22年，老實說，我也不敢坐」，她轉述洪說，我們需要一部車，聽到感覺很辛酸，就卯足勁到處去募款，最後湊成80幾萬，順利買車。

「她是行動派的」 洪國正透露，王清峰會長在3月得知金門的公務車已經使用22年，就馬上開始協助金門紅會募款買車，結果一呼百應，不到幾天就募到車款，他強調，未來金門紅會「會秉持人道、博愛跟志願服務」的宗旨，服務不打烊，在兩岸人道主義的救援工作更努力。

王清峰稍後也拜會金門縣長陳福海與金門縣議長洪允典，陳福海還提到在34年前紅十字會在金門簽署「金門協議」，他認為，金門協議是「大智慧」，透過民間來解決不少兩岸爭議，是做為兩岸事務性協商的濫觴，也為兩岸的和平交流開啟新局，希望涉及大陸事務，紅會可以與縣府一起努力，政府也應給予更多空間。

洪允典則肯定紅十字會秉持人道優先的原則，長期協助處理兩岸特殊關係下的民眾醫療救援、見證遣返與急難救助等工作，在兩岸間扮演救苦救難的工作，深受各界信任，也感謝他們在兩岸之間進行人道工作的辛勞與付出。