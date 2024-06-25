擔心日福島核廢水 高雄成立「生物氚分析實驗室」測水產品、漁獲
日本福島核電廠長期排放含氚處理水，對台灣海域及漁業造成影響，為了檢測相關數據，高雄市啟用全台地方衛生局第一間「生物氚分析實驗室」，未來可檢測魚產海鮮內的組織自由水氚含量，一年能檢驗400件，除了高雄市檢體外，也能協助外縣市檢驗。
核能安全委員會與高雄市政府合作，建置地方衛生局第一間生物氚分析實驗室，今日啟用，由衛生局檢驗科長林學慶介紹，他表示，實驗室內的「液態閃爍計數儀」可檢測魚產海鮮內的組織自由水氚含量。
林學慶解釋，氚為氫的同位素，自然界及人體中都有存在，多以水的形態存於環境中。檢驗過程要先將樣品進行冷凍乾燥，取得組織自由水氚後進行化學蒸餾，最後再由液態閃爍計數儀進行檢測。依據食藥署建議，每公升氚超過10貝克就會再送中央進一步檢驗。
衛生局長黃志中表示，日本2023年8月開始排放福島核電廠事故含氚處理水，引發各界對周邊海域水產品、漁獲等攝食風險疑慮。高雄市是海洋首都及漁業重鎮，監測含氚水對海洋生態、人類攝食魚產可能造成的影響，非常重要。
他說，市府之前已購置「純鍺偵檢器搭配加馬能譜儀」，檢測食品中放射性核種如碘-131、銫-134、銫-137；新實驗室將配合中央及市府的抽驗計畫，執行水產漁獲物生物氚安全監測，除了可做為台灣海域生態輻射影響的參考依據，也能增進民眾對食品安全的信心。
台灣消費者保護協會主任黃琞傜說，對於政府能擴大食品安全檢驗，幫民眾把關，協會樂觀其成。對於食安民眾也有知的權利，希望政府對於檢測結果能廣為宣傳，讓民眾了解相關資訊。
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