海洋科研合作 國海院與帛琉國際珊瑚礁中心交流互訪

南太平洋頗富盛名的帛琉國際珊瑚礁中心代表團來台交流訪問，今天在國家海洋研究院接待下，雙方針對合作備忘錄簽署後的海洋科研合作議題進行進一步深化合作領域討論。

帛琉國際珊瑚礁中心（Palau International Coral ReefCenter，PICRC）為太平洋友邦帛琉共和國最知名海洋研究機構。設立性質為帛琉政府所有非營利公營公司，透過學術研究、教育研習、專案計畫及社區服務，推動海洋生態保育，對帛琉海洋政策有舉足輕重影響力。

為增進台帛海洋研究機構合作機會，深化合作領域，國海院在民國112年12月11日即與帛琉國際珊瑚礁中心完成異地簽署合作備忘錄。合作項目包含珊瑚礁生態、海洋生態、生物多樣性及保育、物理海洋學、海洋污染及海洋廢棄物，以及海洋教育與訪問學者計畫等。

國海院6月1日至5日與中央研究院、農業部水產試驗所、台灣大學、海洋大學及中山大學合組學術訪問團，13名學者前往參訪交流，藉由3天深度交流，訪問團與帛方討論濱海藍碳(blue carbon)、珊瑚疾病、AI分析、大型海藻過度增生等具合作潛力議題。

帛琉國際珊瑚礁中心代表團這次來台回訪交流，由國海院與台灣珊瑚礁學會共同接待，將參加27、28日東海大學舉辦的「2024台灣國際珊瑚礁研討會」，預計與會國包含英國、澳洲、日本、帛琉等參加人數百人以上，帛琉國際珊瑚礁中心代理執行長Caryn LkongKoshiba將擔任與談，透過國際學術交流，增進台帛友好及積極海洋合作議題。

國海院長陳建宏透過新聞稿表示，我國友邦多為海洋小島國家，位於面臨氣候變遷影響沿海第一線，國海院與貝里斯(Belize)、聖克里斯多福及尼維斯(St.Kitts and Nevis)海洋氣候風險議題合作已有成果，為友邦提供科學數據支持的海洋氣候調適策略建議。期待未來與帛琉國際珊瑚礁中心實務上緊密合作，實踐達成聯合國SDG 14.a轉移海洋科技對小島嶼開發中國家的永續目標。