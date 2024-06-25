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屏東招募「銀髮達人」 借重長輩專長投入社區

中央社／ 屏東縣25日電
屏東縣府自去年開辦銀髮達人迄今已培育29人，30日起招募新血，盼持續借重長輩專長投入社區服務，提升高齡人力資源再利用。示意圖。本報資料照片
屏東縣府自去年開辦銀髮達人迄今已培育29人，30日起招募新血，盼持續借重長輩專長投入社區服務，提升高齡人力資源再利用。示意圖。本報資料照片

屏東縣老年人口比例達20.42%，已邁入超高齡社會，縣府自去年開辦銀髮達人迄今已培育29人，30日起招募新血，盼持續借重長輩專長投入社區服務，提升高齡人力資源再利用。

縣府今天發布新聞稿表示，截至今年4月底止，屏東老年人口比例為20.42%，已進入超高齡社會，因此招募有專長或特殊才藝的長輩，媒合至社區、學校或社團，進行教學傳承與經驗分享，創造世代共融及交流的機會，也提升高齡人力資源的再利用。

社會處表示，退休不久的長輩，大多身體狀況尚佳，經濟和生活各方面都能自主獨立，有些還有專長或才藝，認為長輩大半輩子累積的人生閱歷智慧和各種專長，值得分享給大眾，因此招募銀髮達人。

從事幼教業30多年的黃姓老師，年輕時就對手工藝很有興趣，工作之餘主動報名課程學習，最拿手的就是編織、花藝及各式各樣手工藝品，去年退休後，認為要持續做自己喜歡的事，也想拓展不一樣的生活，於是報名參加屏東縣政府的銀髮達人的招募培訓，現在經常帶領社區的長者和志工創作，感到充滿樂趣也很有成就感。

社會處表示，銀髮達人計畫自去年執行至今已培育29名達人，長輩到社區傳承教學，也讓自己的表達能力更提升，有時還能與擁有相同興趣的人教學相長、經驗交流，退休生活過得充實又有趣，年滿60歲以上的長者，住在屏東縣內，有特殊才藝且樂於分享的長輩均可報名參加，30日開放報名，也會安排訓練課程，讓長輩順利表達及經驗傳承。

屏東縣政府 達人 長輩

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