全台地方第一間 高市衛生局啟用生物氚分析實驗室
日本福島核電廠長期排放含氚處理水，對我國海域及漁業造成影響，需仰賴科學檢測數據進行評估。核能安全委員會與高市府合作，建置地方衛生局第一間生物氚分析實驗室。
高雄市衛生局長黃志中表示，因應日本2023年8月24日排放福島核電廠事故含氚處理水，引起各界對周邊海域水產品、漁獲物等攝食風險關注。為長期監測對海洋生態、人類攝食可能造成影響，高市持續擴充檢測量能與精進技術。
黃志中說，高雄市作為海洋首都及漁業重鎮，積極爭取中央補助經費，包括購置「液態閃爍計數儀」，培訓檢驗分析人員，建置全台地方衛生局第一間「生物氚分析實驗室」，日後將配合中央及市府規劃，投入生物氚安全監測，擴充檢驗量能，增進市民對食品安全信心。
衛生局新聞稿表示，持續加強市售水產品查驗，並結合生物氚檢測以持續精進檢驗量能，配合中央及高市抽驗計畫，執行水產漁獲物生物氚安全監測，作為日本排放含氚處理水後，評估我國海域生態輻射影響重要參考依據。
至於外界關心確保輸入食品輻射安全，高雄市已購置「純鍺偵檢器搭配加馬能譜儀」，以專業檢驗人力操作精密儀器，嚴格檢測食品中放射性核種（碘－131、銫－134、銫－137），並通過衛福部食藥署認證成為中央指定檢驗專責單位。
除檢測高市檢體外，更協助台中市、台南市、宜蘭縣、新竹縣、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣、金門縣、連江縣等縣市送驗市售抽樣食品。自民國111年起迄今檢驗共1978件，其中水產品238件，檢驗結果均符合規定。
高雄市衛生局「生物氚分析實驗室」今天揭牌啟用，包括食品藥物管理署南區管理中心副主任蔡佳芬、核安會主秘王重德、國家原子能科技研究院主秘葛復光、市議員林智鴻，以及高雄市食品安全實驗室策略聯盟成員出席。
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