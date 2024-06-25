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屏東黑鮪魚季6月29日懷舊金曲之夜 邀民眾重溫經典

中央社／ 屏東縣25日電

屏東黑鮪魚文化觀光季將進入尾聲，6月29日在東港鎮東隆宮前廣場舉辦懷舊金曲之夜，邀歌手葉璦菱、周蕙等6組歌手輪番上陣，邀請民眾重溫經典好歌，感受青春時的美好。

縣府今天發布新聞稿表示，由台灣啤酒贊助的懷舊金曲之夜，邀請屏東在地歌手王中平、金嗓歌后葉璦菱、情歌王子林隆璇、美聲歌后周蕙及陳艾湄、周治平等實力派歌手，重現首首經典金曲。

傳播暨國際事務處說，已成為國家級節慶品牌的屏東黑鮪魚文化觀光季，自開幕以來，繼萬人參與的海洋市集、千人出席的美食推廣宴外，29日晚間7時，民眾還可以到訪東港鎮，聽音樂共同回味懷舊金曲。

縣府提及，屏東黑鮪魚季活動至7月7日，民眾除前往東港享用在地海鮮外，還可體驗、選購期間限定的鮪魚燒及紀念品；更多在地店家的優惠活動及交通資訊可至黑鮪季活動官網或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書（Facebook）查詢。

屏東縣政府 東港

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