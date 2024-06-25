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台積電高雄設廠用水 橋頭、楠梓再生水廠5年後供應無虞

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
正在興建中的橋頭再生水廠。圖／高雄市水利局提供
正在興建中的橋頭再生水廠。圖／高雄市水利局提供

台積電將在楠梓產業園區設廠，用水成為一大問題，台積電3座廠完工運營後，預計一天再生水需求為6.5萬噸。高雄市水利局分別在橋頭及楠梓設立再生水廠，分別預計於2025年底及2028年底完工，至2029年即可提供超過台積電再生水需求量，供應無虞。

橋頭及楠梓設立再生水廠均採促參方式辦理，中央核定金額140億元，目前都已發包設計施工中，興建包括汙水廠擴建、再生水廠、取水輸水管線等，預計分別於2025年底及2028年底完工，目前進度超前可如期完成。

未來再生水將配合楠梓產業園區建廠期程逐年增量提供，預計2026年一天產出3.5萬噸、2028年5.5萬噸、2029年7萬噸、2030年11萬噸，可提供量將遠大於台積電3座廠再生水一天6.5萬噸需求。

高雄市水利局表示，目前高雄市一天產業、民生用水量約為150萬噸，未來高雄市府也會視需求滾動式檢討再生水廠的期程與產量。

正在興建中的橋頭再生水廠。圖／高雄市水利局提供
正在興建中的橋頭再生水廠。圖／高雄市水利局提供

台積電 水利局 高雄市

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