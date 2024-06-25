北高雄建再生水廠 市府：供水量大於台積電需求

為確保台積電在楠梓產業園區設廠，再生水供應無虞，高雄市水利局今天表示，橋頭再生水廠及楠梓再生水廠均已發包設計施工，未來可提供量將遠大於台積電3座廠再生水6.5萬噸需求。

中油高雄煉油廠轉型為楠梓產業園區，台積電進駐設廠。高市府昨天審議通過高雄煉油廠設置台積電第3期廠房（P3廠）。今天再召開環境影響評估審查委員會，審議台積電「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫環境影響說明書」。

高雄市水利局今天新聞稿表示，高雄市政府全力支持台積電公司在楠梓產業園區設廠，再生水全量供應無虞，其中橋頭再生水廠及楠梓再生水廠均已發包設計施工中，預計分別於民國114年底及117年底完工。

水利局表示，未來再生水將配合楠梓產業園區建廠期程逐年增量提供，預計115年3.5萬噸、117年5.5萬噸、118年7萬噸、119年11萬噸，可提供量將遠大於台積電3座廠再生水6.5萬噸需求。

橋頭再生水廠及楠梓再生水廠採促參方式辦理，中央核定金額高達新台幣140億元，興建範圍包括污水廠擴建、再生水廠、取水輸水管線等，將產製再生水全量供應給台積電，未來市府也會將視需求滾動式檢討期程與產量。