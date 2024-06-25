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高雄螺絲大廠建宅留才 市府：經審查可容積獎勵

中央社／ 高雄25日電

有媒體報導，高雄一家螺絲螺帽大廠為了留才，避免台積電高薪挖角，將興建員工住宅，15年後免費贈予員工。市府都發局長吳文彥今天說，業者用勞宅留住人才，經審查可容積獎勵。

媒體日前報導，高雄岡山一家螺絲螺帽大廠因多名具專業模具師被台積電以高薪挖角，導致人才外流。業者為了留才，與高雄市都發局合作變更土地用途，將興建員工住宅並部分捐作社宅，且15年後房子就可歸員工所有。

都發局長吳文彥今天接受媒體聯訪時說，根據修訂的都市計畫法高雄市施行細則，只要興建勞宅，同時提供600平方公尺以上的社會住宅，市府會給予1：1的容積獎勵；業者可以提出申請，經過審查即可給予容積獎勵。

吳文彥說，希望業界能夠投資勞宅，同時也幫高雄市蓋社宅，因此給予容積率獎勵，盼產業能夠投資高雄，用勞工住宅留住人才。對於螺絲螺帽大廠15年後將把房子送員工，吳文彥說，那是業界的構想，市府目前尚未具體受理案子。

此外，高市府今天召開「第79次環境影響評估審查委員會」，將審議台積電「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫環境影響說明書」。高雄市長陳其邁今天接受媒體聯訪表示，尊重環評審查，台積電也承諾百分之百會用再生水。

陳其邁說，台積電等國際大廠投資，高階技術人才的生活需求，不管是就業、生活、教育等，市府都會協助解決。另外，亞灣2.0計畫將規劃國際研訓中心，而市府針對興建住宅或宿舍等也有相關規劃及鼓勵措施。

台積電 陳其邁

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