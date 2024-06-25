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澎湖漁船和快艇擦撞 海巡平安執行拖救

中央社／ 澎湖縣25日電

澎湖馬公桶盤海域昨發生漁船與快艇擦撞意外，快艇受損嚴重進水且辛姓船長受傷。澎湖海巡持員將傷者送醫，並拖帶快艇返港檢修，擦撞事故由海巡調查釐清中。

海巡署第13巡防區指揮部昨天下午5時9分，接獲「新安泰」漁船報案，在桶盤東北海域與1艘船名「大美」快艇擦撞，快艇有進水半沈。隨即通報海上執勤的澎湖海巡隊巡防艇就近趕往救援。

巡防艇不到20分鐘馳赴事故海域，經查快艇右側受損嚴重、船體有傾斜情形且失去動力，辛姓船長右髖骨受傷，無法行動與開船。

在船長簽署拖帶切結書後，由海巡人員協助帶纜及戒護下將快艇返回馬公漁港安檢所碼頭泊靠，並將船長交由救護車送三總澎湖分院就醫，漁船也隨同返港，由海巡隊調查釐清擦撞事故原因。

海巡署 澎湖 馬公

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