爸爸、阿公看這裡！屏縣九如親子館每月「父幼日」 學習和孩子相處

屏東縣政府九如親子館每月舉辦一次「父幼日」親子活動，透過豐富有趣課程，加深男性照顧者與幼童間的親密關係。社會處指出，男性照顧者的參與不僅有助於促進父子女（祖孫）間親子關係，也鼓勵男性參與家庭照顧工作，這對幼童的身心健康發展至關重要，同時促進家庭成員間更緊密的連結。

「父幼日」課程，限定0到6歲幼童及男性照顧者陪同上課，從遊戲與課程設計，促進男性照護者與幼童親密互動，學習與幼童相處的方式，在這性別平權的時代，小孩照護工作應該雙親一同分擔。

社會處指出，活動開辦後，許多爸爸在工作之餘，特地帶著孩子來九如親子館，過程中爸爸跟幼童動動跳跳，帶著幼童嘗試不同的體能活動，也放手讓幼童自己嘗試，爸爸在旁安全防護，成最堅固後盾，幼童在這當中提升動作發展與協調能力，也與爸爸有更進一步的互動關係。

九如親子館指出，「父幼日」活動多元，美勞創作、親子烘焙、親子律動、繪本共讀、幼兒體適能等課程，歡迎0至6歲學齡前兒童與男性照顧者（如：爸爸、阿公等）一同參與，學習與孩子相處的技巧。